David Cotterill, ex nazionale Galles: “Tentai il suicidio, misi un coltello nella pancia”

L’ex calciatore di Wigan, Swansea e Portsmouth che fu convocato per gli Europei del 2016 dal Galles ha parlato dei suoi demoni: “Una sera mi sono conficcato per davvero nello stomaco un grosso coltello da cucina e mi sono buttato per terra. Mia moglie è arrivata piangendo e mi ha strappato via la lama. Ero ubriaco, non capivo più nulla”.