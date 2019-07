Oggi sarà la giornata ufficiale in cui Daniele De Rossi verrà presentato al suo pubblico argentino. Intanto, l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale ha assaggiato ciò che lo attenderà da qui ai prossimi otto mesi: un clima caldisssimo, tante aspettative ma anche fiducia ed entusiasmo di un pubblico che ha applaudito alla trattativa e alla decisione di De Rossi di scegliere il Boca Juniors per continuare a giocare.

Ieri c'è stata la prima partita del Boca Juniors alla Bombonera con presente Daniele De Rossi. Il centrocampista è stato solo un semplice spettatore, ma ha preso confidenza con lo straordinario stadio e la sua magica atmosfera, iniziando a vedere la partita in tribuna e finendo poi a bordo campo. Era in compagnia di sua moglie, Sara Felberbaum,che è rimasta altrettanto colpita dal caloroso tifo degli argentini. La partita, tra Boca e Huracan, è finita 0-0.

Il regalo al ‘Gladiatore' De Rossi

L'affetto dei tifosi argentini si è visto soprattutto nell'iniziativa dei ragazzi di "Minuto Boca", media che si occupa delle vicende degli Xeneizes, che hanno voluto preparare dei regali: un elmo da gladiatore e un quadro con su disegnato un Colosseo che si fonde, nell'altra metà, con la Bombonera.

Dalla tribuna al campo

La giornata di De Rossi è iniziata attorno alle 18 quando ha raggiunto lo stadio con i suoi nuovi compagni di squadra. Lì ha incontrato alcuni tifosi che gli hanno chiesto fotografie e autografi. De Rossi ha seguito il primo tempo della partita con l'Huracan in uno dei palchi riservati ai giocatori assaporando il tifo della Bombonera e in particolare dalla "12" che non ha mai smesso di incitare la squadra nonostante le difficoltà mostrate nel non riuscire a sbloccare il risultato.

Non soddisfatto, il centrocampista ha voluto anche assaporare l'emozione del campo. De Rossi ha indossato il piumino ufficiale del club ed è sceso nello spogliatoio, ha assistito al discorso del tecnico Alfaro e poi è entrato in campo per seguire il match da una panchina insieme a Nandez e Lisandro Lopez.