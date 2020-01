Né Barcellona e né Milan. Dani Olmo vestirà la maglia dell'RB Lipsia. Il talentuoso calciatore spagnolo ha firmato il contratto con il club tedesco che con una massiccia offensiva di mercato ha sbaragliato la concorrenza. Manca solo l'ufficialità per un colpo ormai già chiuso sulla base di un'offerta da circa 30 milioni di euro più bonus. Le indiscrezioni aprono ad una clausola rescissoria super per Olmo da 100 milioni di euro

Dopo le visite mediche di rito, Dani Olmo si è dunque legato all'RB Lipsia chiudendo di fatto un vero e proprio tormentone di mercato. Alla fine dunque l'hanno spuntata i tedeschi che rispondono così al Borussia Dortmund che si è assicurato le prestazioni di Haaland. Affare da 30 milioni di euro più bonus, con la Dinamo Zagabria che ha dunque piazzato una super plusvalenza, considerando che il ragazzo venne prelevato a zero dalle Giovanili del Barcellona nel lontano 2014.

Per quanto riguarda il giocatore invece contratto fino al 2024 da 2.5 milioni di euro a stagione. Dalla Germania arrivano indiscrezioni su una super clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro. Il Lipsia in questo modo si vuole cautelare in caso di assalto in futuro di top club su un ragazzo che ancora una volta a sorpreso tutti. Niente da fare dunque per Barcellona e soprattutto Milan che nei giorni scorsi scorsi a più riprese hanno provato a strapparlo ai croati. I rossoneri si sono dovuti arrendere di fronte all'offerta dei tedeschi, difficile da pareggiare