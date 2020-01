Erling Haaland ha avuto un impatto impressionante con il Borussia Dortmund. In due partite ha segnato cinque gol, che ha realizzato in appena 57 minuti. E in queste due gare il Borussia con Haaland ha siglato dieci reti. Una macchina da gol la squadra di Favre che aggancia il Bayern Monaco al secondo posto.

5 gol in 2 partite con il Borussia per Haaland

Contro l'Augsburg la scorsa settimana l'attaccante norvegese era entrato in campo nella ripresa, perché il Borussia aveva bisogno di lui, era sotto 3-1. E Haaland si è presentato mettendo a segno una tripletta, realizzata in 23 minuti netti, quella partita è finita 5-3. Anche oggi l'ex del Salisburgo è partito dalla panchina, questa volta però quando è entrato in campo la partita con il Colonia era già su eccellenti binari, ma per mantenere fede alla sua fama di bomber Haaland ha segnato altri due gol, questa volta negli ultimi venticinque minuti. Tre gol al debutto in Bundesliga, due al debutto casalingo con il Borussia, totale: cinque gol in cinquantasette minuti. Fenomenale. Haaland tra Salisburgo e Borussia ha firmato 33 gol in 24 partite in questa stagione.

Borussia Dortmund-Colonia 5-1

Sicuramente è in grande condizione la squadra giallo-nera che vuole recuperare terreno sul Lipsia e sul Bayern e che vuole essere al massimo in occasione della gara degli ottavi di Champions con il Paris Saint Germain. Il Borussia dopo aver realizzato cinque gol all'Augsburg ne ha segnati altrettanti contro il Colonia, che dopo un minuto era già sotto, rete di Raphael Guerreiro, poi sono arrivate quelle di Reus e Sancho, Uth ha accorciato le distanze prima dello show di Erling Haaland, che è balzato al quinto posto della classifica della Scarpa d'Oro, alle sue spalle c'è Cristiano Ronaldo.