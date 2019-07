Essere il più titolato giocatore al mondo non basta, Dani Alves cerca squadra e lo fa via social network utilizzato ironicamente come database su cui inserire il proprio – straordinario – curriculum calcistico. Nonostante sia il più vincente della storia del calcio (43 titoli) e essere stato eletto MVP (miglior giocatore in assoluto) dell'ultima Copa America 2019, l'esterno brasiliano fatica a trovare un club che gli dia ancora fiducia. Dani Alves è svincolato, dopo l'addio al Psg, e così si è affidato a un messaggio ironico pubblicato sul suo account ufficiale su Instagram: "Qualcuno può trovare il tempo per leggere il mio curriculum?"

Una domanda alla quale al momento non ha ancora trovato risposta ma sicuramente entro la fine dell'estate arriveranno proposte più o meno interessanti da vagliare. Anche perché Dani Alves non ha alcuna intenzione di smettere di giocare e possibilmente riuscire a rimpinguare ancora di più la propria personale bacheca di trofei.

Una bacheca da 43 trofei

Di successi Dani Alves ne ha ottenuti sempre e ovunque sia andato a giocare. Non ha mai fallito l'appuntamento con la vittoria e nei suoi oltre 18 anni di carriera è riuscito a metterne in fila più di tutti gli altri suoi colleghi del pallone. Nell'elenco personale del brasiliano figurano, tra gli altri, 9 "scudetti" (6 con il Barcellona, uno in Italia con la Juventus, uno con il Psg), 3 Champions e 3 Mondiali per club (tutti con il Barça), 2 Coppe Uefa (Siviglia) e 4 Supercoppe europee, più svariati titoli per un totale di 43 trofei che ne fanno il giocatore più vincente nella storia del calcio.

La richiesta ironica via social

Eppure oggi è svincolato, uno svincolato di lusso che non ha squadra a tal punto da rivolgersi, ironicamente ma non troppo, al suo pubblico sui social network: "Cerco lavoro, dove posso inserire il mio curriculum? C’è qualcuno disposto a prendersi il tempo per leggerlo?"

Dove può giocare Dani Alves

Al momento, in queste settimane di calciomercato ci sono stati tanti contatti, molte proposte soprattutto da parte sua, che si sarebbe offerto di nuovo alla Juventus, na anche all'Inter, al Barcellona, al Tottenham e Manchester City. Nessuno seriamente si è mostrato disposto a farsi avanti per ingaggiare il 36enne esterno brasiliano.