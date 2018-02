Ad una settimana dalla gara dell'anno con il Real Madrid in Champions League, il Paris Saint-Germain ha superato il secondo turno della Coupe de France con grande agilità battendo in trasferta il Sochaux, squadra di Ligue 2, per 4 a 1. Senza Neymar, che Unai Emery ha lasciato a riposo dopo aver festeggiato il suo 26° compleanno, è stato Angel Di Maria a trascinare i suoi con una tripletta e al solito Edinson Cavani, che ha timbrato il cartellino con la solita puntualità. Il protagonista della serata è diventato Dani Alves, escluso dall'undici titolare, ma che nel finale ha dovuto prendere il posto tra i pali dell'espulso Kevin Trapp. Dopo aver raggiunto le semifinali della Coupe de la Ligue, il PSG è si è qualificato anche per i quarti di finale della Coupe de la France, un torneo che la squadra parigina si propone di vincere per la quarta stagione consecutiva.

Di Maria fa tripletta, Cavani immancabile: PSG ai quarti.

Il PSG ha auvto bisogno di 54 secondi per sbloccare il punteggio: Julian Draxler, tornato dopo aver superato un problema che gli ha impedito di giocare sabato a Lille, ha rubato una palla e ha aperto per Mbappe, che da destra ha messo un cross sul secondo palo per Di Maria che ha insaccato l'1-0. Il Sochaux non è crollato e ha creato problemi per il Paris Saint-Germain: dopo alcuni avvertimenti è arrivato il pareggio di Florian Martin, che ha battuto Trapp con un tiro forte e preciso al 13′. La squadra di Emery ha ritrovato il vantaggio con il solito Cavani al 27′ su assist di Kurzawa dalla sinistra che ha trovato sul secondo palo il puntuale uruguagio che ha insaccato senza pietà. Nella ripresa sono arrivate le altre due reti di Angel Di Maria al 59′ e al 62′, entrambe frutto di due ripartenze.

Trapp espluso: Dani Alves fa il portiere.

Al 90′ Kevin Trapp viene espulso per un intervento parecchio discutibile e visto che erano già state effettuare le tre sostituzioni, in porta ci è andato l'ex terzino di Barcellona e Juventus, Dani Aves. Il brasiliano ha indossato i guanti e la maglia del portiere tedesco ma non ha effettuato nessun intervento. Se per Dani Alves era la prima volta tra i pali, per il PSG non è stata una novità vedere un giocatore di movimenti indossare i guanti: nel maggio del 2013 era toccato a Mamadou Sakho, difensore centrale oggi al Crystal Palace, infilarsi i guanti nel finale di una partita vinta per 3-0 in casa del Lorient.

Solo spavento per Kurzawa dopo brutto scontro con Alphonse.

Il portiere di Sochaux, Alphonse, è uscito con il pugno per prendere la palla e ha accidentalmente colpito in faccia il terzino del Paris Saint-Germain che stava cercando di colpire la palla dopo un cross su calcio di punizione.