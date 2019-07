Il calciatore con il maggior numero di trofei vinti al mondo, 40 (tra nazionale e club), in questo momento è senza squadra. Rimarrà disoccupato ancora per poco Dani Alves, che a 36 anni è stato eletto miglior giocatore della Copa America 2019. Le offerte non gli mancano. Si è parlato anche di Italia per lui, è stato paventato il ritorno alla Juventus, ma ci sarebbe state anche un’offerta dell’Inter, ma paiono più forti le proposte inglesi, con Arsenal e Manchester City favorite. Sui social una scherzosa proposta al brasiliano l’ha fatta il Tre Fiori, club di San Marino.

La proposta del Tre Fiori a Dani Alves

In mattinata sia su Facebook che su Instagram il Tre Fiori ha cercato di convincere Dani Alves a firmare, al giocatore è stata decantata la squadra più vincente di San Marino. Oltre al buon calcio sul piatto, letteralmente, è stata messa anche una piadina. Chissà se Dani Alves risponderà al Tre Fiori:

Ei Dani! Abbiamo visto il tuo Cv, niente male! Noi siamo il Tre Fiori, la squadra più titolata della Repubblica di San Marino. Ti unisci a noi per vincere altri trofei? Saremmo contenti di accoglierti qui a San Marino! Buon calcio e piadina deliziosa ti aspettano!'. Dani Alves cerca squadra e questa è la nostra proposta! Cosa dite? Saranno i nostri traguardi raggiunti o la piadina a convincerlo?.

Dani Alves uomo mercato

Ha lasciato il Paris Saint Germain dopo due stagioni, annate ricche di trofei che hanno contribuito a migliorare la sua bacheca, risolvendo il contratto Dani Alves. Il terzino adesso è in vacanza con il telefono acceso, aspetta notizie dal suo procuratore che vaglia le proposte ricevute, inclusa quella del Tre Fiori?. La Juventus lo ha sondato, l’Inter pure, ma Dani Alves chiede uno stipendio altissimo e per questo difficilmente tornerà in Serie A. L’Arsenal fa sul serio, prenderebbe il posto di Lichtsteiner (ex compagno), ma attenzione all’offerta del Manchester City, che ha piazzato giusto un paio di colpi di mercato.