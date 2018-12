Vergognoso. Inaccettabile. Assurdo. Dani Alves è molto critico nei confronti della decisione di far giocare al Santiago Bernabeu di Madrid la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. In un video-messaggio pubblicato su Instagram, il difensore del Brasile e del Paris Saint-Germain non usa mezzi termini né giri di parole per esprimere la propria opinione sull'opportunità (voluta dalla Conmebol) di dirottare in Spagna la disputa dell'incontro mai giocato a Buenos Aires a causa degli incidenti scoppiati prima del match.

Quando si va in campo? Il 9 dicembre alle 20.30 con il Santiago Bernabeu a fare da cornice al Superclasico. Soluzione suggestiva ma anomala: sarebbe la stessa cosa se portassero la finale di Champions fuori dall'Europa? No. Ed è per questo che, da sudamericano, l'ex calciatore del Barcellona ha sbottato così alla notizia dell'ufficialità diffusa nei giorni scorsi. "La concha de su madre…", espressione in spagnolo che non ha bisogno di traduzioni ed è l'incipit del suo pensiero.

Per me giocare un Boca-River al di fuori del Sudamerica è la vergogna più grande che io abbia visto e sarò costretto a vedere come calciatore, come sudamericano e come qualcuno che ritiene che questo sport si possa vivere con sentimento, con passione e soprattutto con rispetto. Tutte queste persone non hanno alcuna responsabilità per quello che è successo e non è giusto che paghino per colpa di pochi. E invece c’era solamente questa possibilità di vedere un Boca-River in una finalissima e molti non la potranno vedere perché hanno cambiato i piani e l’hanno spostata in Europa.

Cosa davvero non va a genio a Dani Alves? Il metodo, il sistema scelti per porre rimedio a una situazione paradossale: ovvero l'incapacità da parte delle autorità competenti di assicurare sicurezza e ordine pubblico, il regolare svolgimento di quello che dovrebbe essere ‘solo' una partita di calcio.