Esordio da favola per Dani Alves con la maglia del San Paolo. Il colpo di calciomercato del club brasiliano ha mandato in visibilio i quasi 50mila spettatori del Morumbi, segnando la rete della vittoria nel match contro il Cearà. Il laterale che dopo un'estate da svincolato, alla ricerca dell'ennesima avventura professionale, ha deciso di tornare in patria per vestire la casacca numero 10 del Tricolor Paulista, ci ha messo pochissimo per diventare l'idolo dei suoi nuovi tifosi. Al 39′ infatti, il centrocampista si è inserito alla perfezione, battendo il portiere avversario con un preciso rasoterra insaccatosi all'angolino.

Pur non essendo al top della condizione, il classe 1983 è riuscito dunque a sfoderare una gran prova grazie alla sua esperienza e alle indiscutibili doti tecniche. È stato lui a prendere per mano la squadra andando anche vicino al raddoppio con un calcio piazzato. Una rete da 3 punti per Dani Alves che ha così permesso al San Paolo di portarsi al 5° posto dopo 15 giornate di campionato, a 5 punti dalla capolista Santos e con una gara da recuperare. Grande entusiasmo per la formazione allenata da Cuca, che sogna un ulteriore salto di qualità con l'innesto dell'ex Juventus che ha celebrato il successo alla sua maniera, su Instagram nelle stories e con un post relativo all'esultanza, con poche parole ma significative: "Questa è l'energia che fa costruire una grande squadra".