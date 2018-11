Lui è il miglior allenatore con cui ho lavorato, è anche meglio del sesso.

Dani Alves è sempre stato un estroso e oggi ha confermato ancora una volta questa sua voglia di sorprendere: il terzino brasiliano ha affermato che lavorare con Pep Guardiola è meglio di fare sesso. Il calciatore del Paris Saint-Germain ha ammesso che resterà per sempre legato alla stagione 2008/2009 con il Barcellona, quando la squadra catalana fece en plein con il "sextete":

Fin dal primo momento ha messo in chiaro cosa voleva e perché aveva accettato quell'incarico. Aveva un desiderio enorme di fare qualcosa di diverso. Ovviamente era una sfida, disse ‘Posso farcela solo se mi seguite'. E noi lo seguimmo, è un genio nei momenti chiave.

Il laterale brasiliano, in un'intervista a SkySports in occasione del lancio di un documentario proprio su Guardiola, intitolato "Take the ball, pass the ball", ha parlato del suo rapporto con Guardiola e del fatto che lo avrebbe voluto portare al Manchester City:

Tutti sanno la stima che nutro nei suoi confronti e quanto abbia contribuito a farmi crescere come calciatore. Ho ricevuto la loro proposta, l'ho valutata, ero pronto ad accettare. Pep conosceva le mie intenzioni, gli parlai, volevo tornare a lavorare con lui e il suo staff. Insomma, era tutto fatto, ma alla fine ho preferito non accettarla per motivi familiari.

Infine Dani Alves ha aggiunto che, nonostante tra le conseguenze del suo arrivo al Paris Saint Germain ci sia stata la rottura dei legamenti e l'addio a Russia 2018 oltre a 5 titoli, non si è pentito del trasferimento in Francia: "Nessun rimpianto e comunque la mia carriera non è ancora finita. Quello inglese è un tipo di calcio che mi entusiasma molto".

Guardiola: Preferisco il sesso, di gran lunga

Non si è fatta attendere la risposta di Pep Guardiola che, scatenando le risate dei giornalisti che volevano stuzzicarlo sulla rivalità con José Mourinho nella conferenza stampa in vista del derby di Manchester, ha dichiarato: "Preferisco il sesso, di gran lunga".