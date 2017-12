Il 2017 che sta per terminare, ci lascerà tanti argomenti di cui parlare sicuramente anche nel corso del prossimo anno. Fra rigori non concessi, Var, lotta al titolo e mercato, è stato un 2017 contrassegnato anche fortemente dai social network. Già, perchè con i calciatori sempre più legati alla rete e soprattutto ai tanti spazi di condivisione dedicati come Facebook, Instagram e Twitter, spesso diventa inevitabile, anche dopo la pubblicazione di una semplice foto, che il tutto possa sfociare in litigi, diverbi, anche banali, con tifosi o semplici utenti del web che si divertono ad insultarli.

La Serie A ne è piena di questi episodi e più volte, ad essere coinvolti, sono quasi sempre calciatori molto appariscenti e amanti degli spazi virtuali sociali. Andiamo dunque a vedere 5 dei tanti litigi social che hanno caratterizzato questo 2017 nel calcio italiano.

Borriello ce l’ha con tutti.

E allora cominciamo questa nostra mini classifica dei litigi social più curiosi che hanno caratterizzato questo 2017, con uno dei calciatori che maggiormente ci stuzzica: Marco Borriello. Subito dopo il match di quest’anno fra la sua Spal e il Cagliari (sua ex squadra), nella zona adiacente allo stadio ferrarese dove transitano i pullman delle squadre, un gruppo di tifosi biancazzurri ha rivolto qualche parola di troppo al giocatore che in quel momento era a bordo del mezzo con tutta la squadra. Dalla folla un signore ha ripetutamente invitato Borriello a pensare di più al calcio e meno al sesso.

Un'allusione che non è piaciuta per niente all'ex attaccante dei sardi, che ha reagito prontamente e risposto a muso duro al tifoso. Successivamente a quanto scritto, Borriello si è innervosito anche per le offese arrivate sul suo profilo Instagram.

Molti tifosi del Cagliari infatti, dopo il suo addio, non hanno infatti gradito il suo atteggiamento e lo hanno ricoperto di insulti con commenti di ogni tipo. Anche in questo caso, la reazione del giocatore campano è stata decisa e immediata: "Insultare me, non renderà migliore te". Che ha ulteriormente scatenato gli insulti dei tanti tifosi.

on Sep 17, 2017 at 10:29am PDT

Mai stuzzicare Balotelli.

Ma il ‘principe’ in assoluto di questa classifica è anche Mario Balotelli. L’ex Inter e Milan infatti, è sempre stato molto attivo sui social dove posta ogni giorno tantissime fotografie, video e post, sempre molto curiosi e simpatici. Ma ovviamente, non potevano mancare gli insulti con i tifosi. Balotelli spesso non ci fa caso e lascia andare le solite e anche stupide frasi che a lui gli vengono rivolte spesso anche per via del suo carattere fumantino. Ma ‘Balo’ spesso non ci sta.

Ad un tifoso interista che continuava a beccarlo in privato su Instagram infatti, dopo l’invito dello stesso ‘Super Mario’ fatto al Milan per invogliarlo a comprare Icardi dopo la straordinaria prova offerta dall’argentino nel derby fra i rossoneri e i neroazzurri, l’attaccante del Nizza ha risposto in maniera netta a questo tifoso: “Io penso solo ai soldi? Se lo facessi non sarei a Nizza amico mio analfabeta”, ha scritto facendo riferimento al refuso dell’utente sul nome dell’attaccante nerazzurro (‘Ivardi’). Una reazione che ha messo completamente a tacere il fantomatico ‘leone da tastiera’ che si sarà subito spaventato di fronte all’ira del bomber dei costieri.

Contraddire Nainggolan è un errore gravissimo.

E se Balotelli è il principe, non si può non dire lo stesso di Radja Nainggolan che potremmo definire quasi come il ‘Re di Roma’ in queste vicende spinose sui social. Lui, che ha giurato amore eterno alla città di Roma, alla maglia giallorossa e ai tifosi della ‘magica’, è ormai bersaglio dei tifosi della Juventus anche per via di un suo post di qualche tempo fa in cui scrisse che i bianconeri erano sempre aiutati dagli arbitri.

in foto: Un utente scrive al 'Ninja', che gli risponde infastidito.

Questa volta però, lo scorso novembre, ha risposto in maniera piccata a chi sui social contestava alla squadra un atteggiamento troppo rilassato della stessa Roma a Madrid nel match di Champions perso, giocato contro l’Atletico: “Troppo esaltati dal derby, dopo si prendono sempre mazzate”, gli scrissero.

Radja non ci sta e ha voluto replicare a suo modo, ovvero senza peli sulla lingua e in maniera molto netta e trasparente: “Va bene, hai ragione tu. Ma ti rendi conto di cosa dici? Esaltati? Era una partita difficile, esaltati è un’altra cosa”. Nainggolan contestava soprattutto il punto in cui si faceva riferimento al discorso dell’euforia post derby (la Roma ha festeggiato con una cena a base di sushi, niente notti folli in discoteca) e ha voluto replicare su Instagram mettendo a tacere voci che avrebbero potuto scatenare un polverone in una piazza calda come Roma.

Il procuratore di Salah insultato dai tifosi fiorentini.

Ma le liti, i diverbi e le contestazioni sui social, spesso non riguardano soltanto i calciatori o gli allenatori. Quasi a sorpresa, o quasi, dato che sta accadendo oggi lo stesso anche con Mino Raiola, ad essere presi di mira sono anche i procuratori dei calciatori. Al momento, da quanto ne sappiamo, Raiola non è caduto nella trappola. Ma non tutti sono come l’agente, fra i tantissimi, di Ibra e Donnarumma. Infatti, stanno continuando le stilettate tra l’entourage di Salah ed i supporters della Fiorentina. A riaccendere la miccia, stavolta, è stato un post su Instagram dello scorso mese di novembre pubblicato da Ramy Abbas, procuratore di Salah, fotografato in compagnia dell’ex romanista (ora in forza al Chelsea) Antonio Ruediger.

L’inimicizia mai sopita tra il procuratore dell’egiziano, ed i tifosi della Fiorentina, sentitisi traditi dal calciatore del Liverpool due anni or sono, è nota a tutti. E così, un tifoso viola, in un commento gli ha ricordato il risultato tra il Manchester City di Guardiola ed Liverpool di tre mesi fa. Un 5-0 che deve ancora bruciare ad Abbas, che si è anche sentito dare anche del “kebabbaro”. L’egiziano non ci ha più visto, sbottando con un poco elegante: “Visto cosa ho fatto alla tua squadra?“, riferito al controverso addio alla Fiorentina di Salah del 2015.

Sturaro ci va giù pesante con un tifoso del Napoli.

Ma la ciliegina sulla torta di questa top 5 di insulti fra calciatori e utenti sui social del 2017, l’ha messa sicuramente Stefano Sturaro. Il centrocampista della Juventus, al termine della vittoriosa trasferta di Napoli da parte dei bianconeri grazie ad un gol di Higuain, è caduto nella trappola della provocazione rispondendo pesantemente ad un giovane supporters partenopeo.

Il ragazzo con toni coloriti fa notare al bianconero che la vittoria sul Napoli è solo "un furto, perché la Juve sa solo rubare". E poi rincara la dose: "Non meritate i soldi che vi danno". Sturaro non si fa attendere e risponde: "Stai buono che ti faccio fare una figura di me..a che manco ti immagini e poi piangi per tre giorni".

I due prosegue tra toni accesi e insulti fino alla frase che più indigna scritta e inviata dal bianconero: "Vai a giocare con i Pokemon e non rompere il c…o ritardato che non sei altro". Ad un certo punto il calciatore ha inviato in chat una foto del ragazzino (presa del profilo del dodicenne) aggiungendo: “Ma perché devi renderti ridicolo? Un po’ di dignità non ce l’hai?”. Insomma, una vicenda che ha poi portato alle scuse dello stesso centrocampista bianconero che però non cela la gravità delle parole spese per insultare il ragazzo.