Pallone d'Oro 2018, chi lo vincerà? Per avere l'ufficialità servirà attendere la prossima settimana (lunedì 3 dicembre, ore 20.45, France Football scioglierà finalmente la riserva). A giudicare dalle notizie che rimbalzano dalla Francia sotto la ‘Torre' si preparano a celebrare la grandeur del calcio transalpino con un podio che dovrebbe incoronare i talenti e la nazionale campione del mondo. Mbappé, Varane e Griezmann: è questo il trio che il quotidiano L'Equipe arriva a descrivere come favorito per il podio del trofeo più ambito nella carriera di un giocatore. La stella del Psg, il difensore del Real e l'attaccante dell'Atletico: dovrebbe – e il condizionale pè d'obbligo – essere questo il trio delle meraviglie tali da scandire il crepuscolo degli dei. Né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi – dominatori assoluti della scena in questi dieci anni – sembrano avere più estimatori a sufficienza da garantirne almeno la presenza sul podio.

Così pare al di là delle Alpi, più a Sud dei Pirenei invece la pensano diversamente e ribaltano la previsione dei francesi annunciando qualche modifica rispetto alla terzina che va per la maggiore. Secondo l'emittente iberica Radio Onda Cero il podio del Pallone d'Oro è già stato individuato: a trionfare sarà il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Toccherà a lui – già eletto miglior giocatore del Mondiale di Russia 2018, oltre ad aver messo in bacheca premi Fifa e Uefa – dare un taglio netto con il passato rispetto alla diarchia composta da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Eventualità scontata quest'ultima ma la vera sorpresa fa riferimento ai piazzamenti sul podio da quale dovrebbero restare fuori due dei più quotati: né Mbappé né Varane, infatti, dovrebbero figurare tra i primi tre. Chi saranno gli altri due? Cristiano Ronaldo al secondo posto e al terzo Antoine Griezmann.