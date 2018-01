Il 2018 non sarà un anno qualsiasi, lo sappiamo fin dal primo giorno. Da un punto di vista sportivo risponderà a parecchie domande rimaste in sospeso da anni. Ecco le prime 10.

Messi emulerà Maradona e vincerà il Mondiale?

Questo è uno dei grandi romanzi che abbiamo già vissuto nel 2010, con addirittura i due attori coinvolti contemporaneamente, e nel 2014. Questa volta siamo davvero all’ultimo atto, al capitolo conclusivo. Messi ha 31 anni, non è vecchissimo, ma per impatto non pensiamo che il prossimo Mondiale possa pesare quanto pesa adesso. Deve essere questo il Mondiale in cui sedersi al fianco di Diego. Se non lo vincerà, sarà per sempre un gradino sotto, almeno per gli argentini.

Buffon vincerà la Champions League?

Buffon ha vinto tutto. Manca solo la Champions League gli Europei con la Nazionale. Nel 2016 ha dato tutto quello che aveva per vincere in Francia ma si è imbattuto in una parte del tabellone davvero impossibile, tanto è vero che ha vinto la squadra che aveva sì Cristiano Ronaldo ma anche un cammino verso la finale molto più facile. Le finali di Champions League a cui ha partecipato sono 3, perse tutte con le grandi del tempo, Milan, Barcellona e Real Madrid. Questa è la sua ultima occasione, anche perché ha già comunicato che sarà il suo ultimo anno da calciatore.

Chi sarà il prossimo campione del calcio italiano?

Una delle cose che più c’è mancata nella partita contro la Svezia era la presenza di un giocatore capace di segnare una generazione. Questo calciatore nella nostra storia lo abbiamo sempre avuto, da Riva a Baggio, fino a Totti. E se vediamo le altre squadre, basta dire che l’Argentina, zeppa di campioni, senza Messi non sarebbe in Russia. Detto questo, per noi è fondamentale trovare di nuovo un calciatore che segni una generazione e ci conduca in lidi molto migliori rispetto a quelli dove siamo finiti adesso.

Al Chelsea o in Nazionale, quale sarà l'azzurro di Ancelotti?

Questa è per tanti più una speranza che una domanda. Le colpe di quello che è accaduto il 13 novembre 2017 non sono da addossare tutte a Ventura, purtroppo questo non viene ripetuto tanto spesso. Proprio per questo motivo, la maggior parte degli addetti ai lavori sono convinti che far allenare la Nazionale da un mister di profilo internazionale sia fondamentale per ripartire. Di sicuro è un tassello importante, a cui poi legare tanti altri cambiamenti. Ma Ancellotti sarebbe un primo passo.

Lebron James batterà i Golden State Warriors?

Dopo che “The King” li ha battuti nel 2016 e ha perso nettamente nel 2017, questo giugno potrebbe esserci la sfida finale fra i Cleveland Cavaliers che devono riorganizzarsi intorno al più grande atleta del suo tempo e una serie di nuovi innesti come Isaiah Thomas, Dwyne Wade e Jae Crowder e i Golden State Warriors. Devono battere prima di tutto i Boston Celtics di Kyrie Irving che era al fianco del re nelle edizioni precedenti. I Golden State Warriors ad ovest forse avranno qualche grattacapo in più nel liberarsi degli Houston Rockets, rinforzatisi con l’arrivo di Chris Paul. Ma tutto sembra andare verso la terza e definitiva sfida. James la prossima estate è free agent e i Los Angeles Lakers o gli stessi Rockets aspettano.

Sofia Goggia ci terrà col fiato sospeso per le vittorie nello sci?

Questa stagione di Sofia Goggia non è iniziata benissimo, nonostante due podi. Ma non deve preoccuparci questa poca condizione, Sofia per far innamorare totalmente di lei tutta l’Italia deve farci svegliare di notte durante le prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 e vincere. È nella gara più importante che il campione fa emozionare un intero Paese e cambia la storia.

Il Napoli di Sarri vincerà lo scudetto (finalmente)?

Sono rimasti tutto per un unico scopo. Avevano offerte allettanti, anche per il Presidente, ma calciatori, tecnico e società hanno fatto quadrato e hanno deciso di giocarsi tutto in questa stagione per riportare a Napoli lo scudetto. I giocatori sono maturi, il tecnico fa un calcio che nessun’altro propone in Italia, resta la Juventus, vincitrice degli ultimi sei scudetti e desiderosa di piazzare ancora record su record. Sarà una stagione che può cambiare i rapporti di forza perché non sappiamo ancora quanto l’equilibrio creatosi ad inizio stagione a Napoli può ancora reggere.

Ci sarà un'italia in grado di vincere l'Europa League?

Il coefficiente spesso ci è tiranno, anzi spesso ci ammazza, come è successo per la Nazionale che per colpa del Ranking FIFA abbiamo beccato una testa di serie ai sorteggi mondiali, la Spagna, finendo come tutti sappiamo. Per questo motivo è il tempo di prendere sul serio questa competizione, il che non vuol dire che si riesca a vincere, e non fare come quell’allenatore che giocava l’Europa League con le seconde linee perché la squadra doveva impegnarsi in campionato dove lottava per l’Europa League.

Guardiola farà del City una leggenda come col Barça?

Il primo anno di Guardiola è stato pieno di incomprensioni. Calciatori inadatti a giocare il suo calcio per forza di cose titolari e altri troppo giovani e inesperti per dare il meglio. Oggi il ManchEster City sembra una macchina perfetta e dal grande futuro, dato che quei giovani oggi sono la forza propulsiva della squadra. Le premesse per far diventare questo City un nuovo Barcellona ci sono tutte, vediamo se le spagnole e il Bayern Monaco si attrezzeranno per evitare un altro dominio guardiolano.

Mourinho tornerà vincente?

Altro grande dilemma a cui il 2018 darà una risposta. Mourinho è ancora un allenatore che può guidare un grande team nelle vittorie più prestigiose? Se lui salta, il Manchester United deve ripensarsi e questo porterà anche a forti scossoni di mercato.

Come per tutte le altre domande non possiamo che aspettare.