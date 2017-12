Quali sono state le difese meno perforate d'Europa nel 2017? Quale squadra ha subito meno di tutti dal 1° gennaio fino ad oggi nei top 5 campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1)? Ecco quali sono stati i reparti difensivi che in questo anno solare hanno avuto il minor numero di reti incassate nelle partite disputate nel massimo torneo nazionale di appartenenza.

Nessuno come l’Atletico Madrid: per fargli un gol servono quasi due partite.

Davanti a tutti c’è l’Atletico Madrid, attualmente in seconda posizione nella Liga ma che al termine dello scorso campionato ha dovuto cedere il passo anche al Real Madrid di Zinedine Zidane chiudendo al terzo posto. I Colchoneros guidati da Diego Pablo Simeone nelle 39 partite di campionato disputate fin qui nel 2017 hanno infatti incassato solamente 21 reti, che la rendono per distacco la miglior difesa d’Europa nell’anno solare. Gli uomini del Cholo infatti dal 1° gennaio ad oggi in campionato hanno subito mediamente 0,54 gol per ogni singolo match.

in foto: Partite, reti fatte e subite e differenza reti di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid nelle gare di Liga disputate nell'anno solare 2017 (fonte Transfermarkt)

Manchester United: la forza è la difesa.

Al secondo posto di questa speciale classifica europea troviamo la difesa meno perforata d’Inghilterra nel 2017, ossia il Manchester United. La squadra allenata da José Mourinho nell’ultimo anno solare ha disputato 39 incontri di Premier League subendo soltanto 26 segnature contro facendo così registrare una media di 0,67 reti subite per ogni partita del massimo campionato inglese in cui ha preso parte in questi ultimi 12 mesi.

Bayern e Juve: difese a braccetto.

Chiude il podio la coppia composta dal Bayern Monaco, attuale capolista della Bundesliga allenata prima da Carlo Ancelotti e poi dal suo successore Jupp Heynckes, e dalla miglior difesa della Serie A, cioè la Juventus di Massimiliano Allegri. Nel 2017, difatti, i bavaresi sono fin qui stati protagonisti di 35 match del più importante torneo di Germania nei quali hanno incassato solo 24 gol, mentre i bianconeri hanno disputato 39 gare del massimo campionato del Bel Paese subendone appena 27. Per entrambe le compagini dunque una frequenza media pari 0,69 marcature contro a partita.

in foto: Partite, reti fatte e subite e differenza reti di Juventus e Napoli nelle gare di Serie A disputate nell'anno solare 2017 (fonte Transfermarkt)

Psg: non solo attacco.

In fondo a questa “solida” top 5 troviamo la squadra che negli ultimi è diventata la regina quasi incontrastata del calciomercato: il Paris Saint – Germain di Unai Emery. I parigini in questo 2017 hanno disputato 38 incontri di Ligue 1 nei quali hanno visto il proprio portiere raccogliere la palla in fondo alla reto soltanto in 27 occasioni mettendo così a referto una media di 0,71 segnature a sfavore per ogni match di Ligue 1.

Le attuali capolista di Liga, Premier e Serie A fuori dalla top 5.

Fuori dalla top 5 dunque sia le attuali capolista di Liga, Premier League e Serie A, che i Campioni di Francia in carica. Infatti, vale solo il 6° posto il rendimento difensivo in campionato del Barcellona di Ernesto Valverde che nelle 39 partite di campionato del 2017 ha incassato 28 reti (0,72 segnature ad incontro). Addirittura 7° il Manchester City di Pep Guardiola a cui non è bastato l’aver subito solamente 30 gol nelle 39 gare di campionato dispute dal 1° gennaio ad oggi, e una media di 0,77 marcature per match, per rientrare tra le 5 difese meno battute del Vecchio Continente nell’anno solare 2017 che sta per chiudersi. Solo 9° invece il Napoli di Maurizio Sarri (0,82 reti incassate a partita) superato in questo importante particolare anche dal Monaco di Leonardo Jardim (0,77 gol subiti a gara).