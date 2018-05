Superato lo shock Napoli, la Juventus si rituffa sul mercato. Il gap visto nella sfida contro i partenopei, capaci di resistere, come da anni non accadeva, allo ‘Stadium’, allo strapotere tecnico dei bianconeri, annullando praticamente ogni giocata degli uomini di Allegri, ha fatto suonare un campanello d’allarme all’interno della società. Bisogna fare qualcosa, serve rigenerare una squadra che dal punto di vista anagrafico, comportamentale e di stimoli, va rifatta in diverse zone del campo e che necessita di uomini vogliosi di vincere e affamati di successi. E allora ecco che, come spesso accade per la Juventus, il duo Marotta-Paratici si muove con largo anticipo.

Dopo i già noti colpi Caldara e Spinazzola dall’Atalanta, sono altri i nomi che circolano in queste ore e che potrebbero vedere la Juventus lavorare su più fronti: dalla porta all’attacco. Con il probabile ritiro di Gigi Buffon servirà un secondo affidabile quanto Szczesny che sarà il titolare l’anno prossimo, ma è necessario anche rivedere l’assetto difensivo con i vari Benatia e Howedes che hanno convinto solo in parte e con Barzagli e Chiellini spesso acciaccati. Vediamo dunque i 5 nomi caldi che stanno circolando in queste ore nella sede bianconera e di cui presto ne sentiremo parlare.

Per Emre Can manca solo l’annuncio ufficiale

Ci ha provato per mesi, ma finalmente la Juventus ci è riuscita. Dopo un infinito alternarsi di voci, la firma sul nuovo contratto con la Juventus da parte di Emre Can, dovrebbe arrivare a giorni. Il centrocampista tedesco sarebbe stato convinto dalle garanzie tecniche che può offrirgli la Juventus, maggiori di quelle di Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Attualmente al Liverpool, il calciatore, voglioso di volersi mettersi in mostra con un progetto che ruoti intorno a lui, dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con la Juventus.

Per lui sono già pronti circa 6 milioni a stagione con la promessa che la nuova linea mediana bianconera sarà sempre sulle sue spalle. Caso strano, pare proprio che per la prima volta Marotta avrebbe acconsentito ad inserire una clausola rescissoria nel contratto del mediano, politica che la Juventus non ha mai sposato prima, ma che nella trattativa con l’entourage del giocatore sarebbe stata fondamentale proprio per battere l’agguerrita concorrenza di un Psg pronto a fare follie per lui ma che non gli avrebbe garantito un posto da titolare.

Tra Cancelo e Darmian spunta Bellerin

Con Lichtsteiner sicuro partente, la Juventus dovrà cambiare molto lungo le corsie esterne difensive. Il nome più caldo? A sorpresa è quello di Hector Bellerin dell'Arsenal. Il giocatore classe 1995 sarebbe pronto a trasferirsi in Serie A dopo essere stato vicino in estate al Barcellona, dove è cresciuto prima dell'arrivo a Londra. ‘Gunners’ e bianconeri stanno negoziando il trasferimento: l'affare potrebbe concludersi intorno ai 50 milioni di euro.

in foto: Il profilo di Bellerin (Transfermarkt)

Ma non è tutto, perchè l'Inter, in caso di mancata qualificazione in Champions, potrebbe anche non riuscire a riscattare Joao Cancelo. Cosa c’entra con la Juventus? I bianconeri potrebbero infatti inserire nella trattativa e convincere il Valencia a cederlo alla Vecchia Signora. Una trattativa comunque molto complicata al momento. Cancelo potrebbe diventare l'obiettivo numero uno nel caso in cui l'Inter non riuscisse a far valere per tempo la propria opzione di riscatto. I contatti con l'entourage sono già avviati nella speranza che prima o poi l'asse con Jorge Mendes possa cominciare a dare frutti.

Con gli addii di Lichtsteiner e Asamoah e quasi sicuramente anche quello del brasiliano Alex Sandro, ad entrare saranno di sicuro Spinazzola e con ogni probabilità Darmian. Ma alla Juve servirà un altro terzino di spessore. E allora ecco spuntare anche il nome dell’ex Roma Lucas Digne, Bernat o Filipe Luis.

Più Cavani che Griezmann per l’attacco

Nonostante la smentita del diretto interessato al possibile addio al Paris Saint-Germain, non si placano le voci su Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano è ormai da anni un osservato speciale della Juventus ma, secondo la stampa francese, sulle tracce dell’ex attaccante del Napoli, adesso ci sarebbe l’interesse soprattutto del Chelsea.

"Sono fiero di essere qui", ha confessato Cavani, ma la sensazione è che queste dichiarazioni non basteranno a toglierlo dai riflettori del calciomercato internazionale. Per il ‘Matador’ servono tra i 50 e i 60 milioni, cifra non impossibile da raggiungere per i bianconeri a caccia di un attaccante di spessore in grado di poter affiancare o alternare Higuain con Mandzukic vicino all’addio. Ma l’altro nome caldo in attacco è anche quello di Antoine Griezmann.

Per il francese invece c’è da superare una clausola da 100 milioni (e uno stipendio da 12 milioni sino al 2022, 8,5 quello dell'uruguaiano). Per quanto riguarda il talento dell’Atletico Madrid però, quello che è un sogno, potrebbe rimanere tale visto l'interesse di Barcellona, United e proprio PSG.

Ecco il piano per Milinkovic-Savic

L’ultimo gol al Torino realizzato nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, gli ha consentito di raggiungere quota 11 gol in campionato. L’ennesima prova della crescita incredibile di Sergej Milinkovic-Savic finito ormai nel mirino di molti club europei. La Juventus corteggia il gioiello serbo della Lazio fin dalla scorsa stagione ed è pronta a fare di nuovo sul serio, ma la concorrenza non manca. Ad oggi il Tottenham sembrerebbe determinato a fare di Milinkovic il perno della mediana del futuro.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Milinkovic–Savic (Transfermarkt)

Si parla addirittura di un’offerta (ovviamente non ufficiale) pari a 115 milioni di euro pronta a partire da Londra per convincere Lotito a lasciar partire il centrocampista e il bomber Ciro Immobile. Emre Can non esclude il laziale anche se per il serbo si parla di cifre prossime ai 100 milioni di euro. E non è un caso che sul gioiello biancoceleste ci siano anche i club più danarosi d'Europa: Manchester United, Manchester City e PSG. Ma Milinkovic-Savic non è certamente uscito dai radar della Juventus, che potrebbe avere in canna il colpo dell'estate.

Martial vicino ma occhio al Chelsea!

Intervenire in attacco nel corso del mercato estivo però è una priorità reale per questa Juventus. Non basterà infatti il ritorno di Pjaca dallo Schalke 04. Ci vuole un innesto in più. E il nome che ha messo tutti d'accordo è quello di Anthony Martial, esterno offensivo del Manchester United, in scadenza nel 2019, pronto a lasciare i ‘Red Devils’ dopo una stagione con sole 29 presenze in Premier League.

in foto: Il rendimento stagionale di Martial (Transfermarkt)

Contatti continui tra le parti e l’apertura quasi totale a una cessione da parte del club inglese. La concorrenza, però, sta aumentando. Anche qui, così come per Cavani, il Chelsea ha messo gli occhi sul francese ex Monaco. Roman Abramovich, nonostante la grana allenatore, vuole muoversi il prima possibile e in prima persona, per centrare gli obiettivi di mercato e Martial è uno di questi.

Pronta, quindi, la battaglia con la Juventus a suon di milioni: sì, perché nonostante manchi solo un anno alla scadenza del contratto, lo United chiede 50 milioni. Tra ‘Blues’ e bianconeri il compromesso potrebbe essere però uno sconto sostanziale sul ritorno in bianconero di Morata, voglioso di giocare nuovamente all’Allianz Stadium.