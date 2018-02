"La carriera di Patrice Evra non è finita". Dopo le parole del procuratore Federico Pastorello, pronunciate nello scorso novembre, il difensore francese sarebbe infatti ad un passo dal firmare con il West Ham. Nonostante la squalifica imposta dall'Uefa, che lo terrà lontano da ogni competizione europea fino a giugno dopo il calcio rifilato ad un tifoso prima di una partita di Europa League contro il Vitoria Guimaraes dello scorso novembre, l'ex giocatore della Juventus è molto vicino a tornare in Premier League dopo la precedente esperienza con il Manchester United.

Come riportato dal tabloid "The Sun", Evra sarebbe stato avvistato nei pressi del centro sportivo degli "Hammers" dove avrebbe anche incontrato David Moyes: attuale tecnico del West Ham ed ex manager dello United, proprio durante la militanza di Evra nei Red Devils.

I successi con lo United.

Dopo aver rescisso il contratto con il Marsiglia di Rudi Garcia, Patrice Evra ha comunque continuato ad allenarsi in attesa di una nuova opportunità ed era stato proposto, nelle scorse settimane, anche al Betis Siviglia. Dovesse davvero ritornare in Inghilterra, il 36enne nato in Senegal incrocerebbe nuovamente non solo David Moyes ma anche i suo vecchi tifosi del Manchester United: club con il quale ha vinto cinque titoli in Premier League, la Champions League del 2009, tre coppe di lega, cinque Community Shields e la Coppa del Mondo per club FIFA.

Nonostante la brutta posizione in classifica del West Ham, dodicesimo a solo tre punti sopra la zona retrocessione, David Moyes è dunque destinato a rimanere ancora sulla panchina degli Hammers. Alle indiscrezioni relative ad un suo possibile esonero, diffuse da un noto tabloid, il club inglese ha infatti risposto con un comunicato ufficiale: "La società smentisce categoricamente le affermazioni fatte dal Daily Telegraph riguardo al manager David Moyes. Non c'è assolutamente alcuna verità su questa storia".