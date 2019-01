Un 2019 col botto, sia dal punto di vista calcistico che dello spettacolo che ci appresteremo a vedere sugli spalti della nostra Serie A. Giro di boa di questo campionato che saranno l’occasione anche per vedere, oltre alla prossima vincitrice del campionato e degli altri verdetti, chi sarà incoronata reginetta delle wags 2018/2019. Una stagione caratterizzata da tante sorprese ma anche dalle tante conferme come l’eterna Wanda Nara che ormai da qualche anno detiene lo scettro assoluto di regina della categoria. Ma l’insidia è dietro l’angolo e allora abbiamo provato a provare a stilare una sorta di top 5 delle wags più belle del massimo campionato italiano lasciando un capitolo a parte a coloro le quali si sono distinte come sorprese della stagione. Vediamo dunque chi sono le bellissime della Serie A.

Wanda Nara resta leader del campionato

La Serie A non può non considerare all’interno della propria top 5 Wanda Nara. Certo, la compagna di Mauro Icardi, è diventata ormai una certezza, ma non di certo la sua bellezza è diventata un’abitudine, anzi… La bella argentina continua infatti ad alimentare il proprio profilo Instagram di foto e stories che praticamente a distanza di poche ore lasciano i suoi follower a bocca aperta.

🙋🏼‍♀️ @agentprovocateur A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Oct 10, 2018 at 4:53pm PDT

Una doccia, la prova costume, allenamenti in palestra o anche uno scatto in una scena di quotidiana realtà, si becca centinaia di migliaia di like. Quasi 4 milioni e mezzo di persone seguono il suo account social e il suo ingresso a Tiki Taka ha aumentato ulteriormente il numero di fan. L’ultimo, il video sul toro meccanico, è stato uno dei post più visualizzati del 2019 (quasi un milione di like). Già il primo primato per lei.

Georgina: la più invidiata dalle colleghe

Sono 8 milioni e 800mila i follower di Georgina Rodriguez che su Instagram hanno totalmente invaso la bacheca social della splendida compagna di Cristiano Ronaldo. L’arrivo del portoghese in Italia ha accresciuto notevolmente il suo appeal anche verso il popolo tricolore che non può che apprezzare i vari look sfoggiati dalla bella spagnola.

Curve perfette in un fisico statuario, fanno di Georgina la più invidiata dalle colleghe anche per il suo stile di vita: nel lusso più sfrenato. CR7 non le fa mancare nulla e lei ricambia con abiti che lasciano poco all’immaginazione e video in palestra che farebbero ammattire chiunque. Il suo ultimo posto, in relax, in piscina con Cristiano, ha raggiunto quasi 1 milione e mezzo di like. Il trono da regina si avvicina.

Buen🌎s d✨💚s A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jan 8, 2019 at 1:29am PST

Jessica segue la bella argentina e lo fa a suon di post

Simpatica, bella e seducente. Gli aggettivi per descrivere Jessica Melena si esauriscono non appena ci soffermiamo ad aprire il suo profilo Instagram. La compagna di Immobile, conosciuta quando l’attaccante della Lazio giocava a Pescara, è una delle wags più seguite sui social insieme a Wanda.

🌱🌿🍃🌴 A post shared by jessica Melena (@jessicamelena) on Jan 5, 2019 at 2:55am PST

I video in cui recitava il ruolo della moglie trascurata dal marito intento a giocarsi la coppa alla Play Station e gli altri post in cui si mostra in tutta la sua bellezza tra una posa in spiaggia e un semplice bikini, hanno creato un legame ormai indissolubile con i follower che invadono di like la sua bacheca in attesa del prossimo post. Ben 691mila follower, ancora lontana dai numeri di Wanda, ma c’è tempo per recuperare..

La Svonja fa impazzire Verona

Se non fosse per il rendimento della squadra e del marito, oggi parleremmo di Jovana Svonja come una delle wags numero in Serie A. Ma sia il Chievo che Djordjevic, stanno un po’ togliendo la piazza alla bella modella serba che su Instagram (281mila follower) è una delle più apprezzate tra le ‘wags di provincia’. Per molto tempo è stata ribattezzata la nuova ‘regina di Roma’ per via del passato di Filip tra le fila della Lazio e quella nuova ‘battaglia’ a suon di selfie e look da urlo allo stadio con Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti.

☀️🐒 #summertime A post shared by Jovana Djordjevic (@callmelolita) on Dec 1, 2018 at 5:22am PST

La Svonja si è sempre mostrata felice e sorridente in compagnia dell’ex attaccante del Nantes che più volte, già ai tempi della Lazio, non ha di certo disdegnato la pubblicazione di loro in barca, soprattutto una, che ha fatto il giro del mondo, con Jovana in bikini seduta sull’attaccante. Una vera e propria certezza della nostra Serie A che spesso però passa troppe volte in sordina.

Barbora è il piccolo grande segreto di Skriniar

Meravigliosa, accattivante e insidiosa. E’ questo il profilo di Barbora Hroncekova, la splendida compagna slovacca di Milan Skriniar. A sorpresa, la sexy dolce metà del difensore, di professione fa la modella ed è di una bellezza disarmante: fisico invidiabile, curve sinuose, viso perfetto. Sta mandando in delirio i suoi oltre 44.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue foto da urlo.

Barbora, recentemente, ha postato una foto con il suo Milan intenti a festeggiare l'avvento del nuovo anno, mentre anche il giorno di Natale aveva pubblicato un'istantanea con il suo amato a testimonianza di come la coppia sia forte e unita. I tifosi dell'Inter si augurano di vederla ancora a lungo sulle tribune di San Siro.

Tra certezza e sorprese: l’altra top 5

Questa lunga lista di bellezze della nostra Serie A si chiude con altre splendide wags che per poco non hanno raggiunto la top 5. In testa mettiamo una delle sorprese della scorsa e dell’attuale stagione. Stiamo parlando della bellissima Carola Neri compagna del difensore della Fiorentina Ceccherini. Fashion stylist e freelencer, la bella Carola è una sorpresa al pari di Sara Da Silva, moglie di Biabiany che è già stata eletta ‘regina di Parma’.

Modella brasiliana, ha anche lanciato una sua linea di costumi ed è molto famosa sui social. Ma come possiamo però non menzionare Michela Persico, giornalista e bellezza femminile del Processo su 7Gold. Lei, che con Rugani fa ormai coppia fissa da tempo, ha postato continuamente la sua vacanza alle Maldive con il difensore per tutto il periodo della sosta invernale del campionato: i suoi bikini hanno mandato in tilt i follower su Instagram.

Chiudono la splendida Matilde Rossi, modella, compagna del portiere del Bologna Skorupski e Michelly Sander, altra scoperta, fidanzata dell’attaccante della Spal, Andrea Petagna, che ormai, oltre ai gol, sta mostrando di avere anche grande gusto in fatto di donne.