Una notte che difficilmente si dimenticherà, una serata attesa da tempo ricca di sogni e di speranze. Il ritorno delle gare del primo turno dei playoff nazionali in Serie C prenderanno il via questa sera a partire dalle 17.00: Pisa-Carrarese (andata 2-2), Imolese-Monza (andata 3-1) Catanzaro-FeralpiSalò (andata 0-1), Viterbese-Arezzo (andata 0-3) e Catania-Potenza (andata 1-1). Ben dieci club, quasi tutti blasonati con l’ambizione di arrivare a raggiungere quel traguardo tanto sperato dai propri tifosi: la Serie B. E lo faranno con i calciatori in rosa che hanno portato la propria squadra fino a questo punto, alcuni sono delle autentiche vecchie volpi della Serie A.

Per qualcuno, la serie cadetta è stata già raggiunta, come ad esempio l’ex Perugia Emanuele Berrettoni, oggi al Pordenone, arrivato primo nel girone B, ma anche Matteo Mancosu nell’Entella nel gruppo A e Lino Marzorati (ex Milan) e Daniele Paponi con la maglia della Juve Stabia nel girone C. Vediamo dunque chi sono gli altri 5 esperti, ex protagonisti in Serie A che da stasera proveranno ulteriormente a spingere il proprio club in serie cadetta.

La Carrarese di Tavano e Maccarone

Già solo sentire questi due anni, ci rimandano alla memoria i gol incredibili realizzati da questi due ragazzini 39enni in Serie A con la maglia dell’Empoli. Oggi, i due classe 1979, si sono ritrovati alla Carrarese per provare a portare il club toscano in Serie B. Ben 17 gol e 4 assist in stagione in 34 presenze in campionato per ‘Ciccio’ e 1 nei playoff, 7 gol e 4 assist (+2 nei playoff) per ‘Big Mac’ in 36 gare.

in foto: La carriera di Tavano (Transfermarkt)

Un rendimento favoloso alla faccia di chi si lamentava o era scettico sulle qualità di questi due ‘ragazzacci’ scapestrati capaci di farci esaltare per tante stagioni tra Serie A, Premier e Liga spagnola, dove li abbiamo visti all’opera. La sfida con il Pisa in un vero e proprio derby toscano, sarà durissima, ma la loro esperienza farà sicuramente a differenza in un match così decisivo.

in foto: Il rendimento stagionale di Maccarone (Transfermarkt)

Moscardelli e il suo Pisa voglioso di riscatto

Ma di fronte, i due gemelli del gol, non avranno calciatori comuni, magari mai incontrati in carriera, ma altri esperti del gol che hanno fatto le gioie, negli anni, di tanti club di A e di B. Come Davide Moscardelli, capace di diventare personaggio social e idolo di tutti i tifosi d’Italia in virtù dei suoi video divertenti, la sua barba e quell’ironia che fa tanto spogliatoio.

Ma oltre all’uomo, c’è anche quel ‘Mosca gol’ che dal Chievo al Bologna passando per Piacenza e Cesena, ha realizzato qualcosa come 162 gol in carriera (di cui 13 quest'anno tra campionato (8), Coppa Italia (2) e Coppa Italia di Serie C (3). Quest’anno ha come obiettivo quello di riportare il Pisa in Serie B dopo la promozione di qualche anno fa con Gattuso e i guai successivi della società. A 39 anni, il sogno è più che mai vivo.

Il Monza di Galliani e Berlusconi s’affida a Reginaldo e Palladino

Una rincorsa che si è andata a limare nel corso dell’anno, prima con l’acquisizione del club da parte di Galliani e Berlusconi, poi con la panchina affidata all’ex Milan Brocchi e successivamente con l’acquisto di alcuni calciatori esporti da inserire in rosa, come Raffaele Palladino. Non sarà Kakà, Inzaghi o Nesta, gente che ha fatto la storia del vecchio Milan della coppia dirigenziale più famosa in Italia, ma di Palladino, c’è da essere molto fieri.

Promessa della Juventus, esploso poi nella Salernitana da ragazzo, la sua carriera l’ha visto protagonista in Serie A, negli anni, con le maglie (fra le tante), di Livorno, Genoa, Parma e Crotone. A 35 anni nonostante non abbia ancora giocato, la sua esperienza potrebbe tornare utile a Brocchi nella sfida contro l’Imolese. Così come per Reginaldo, ex Treviso, Siena, Fiorentina e Parma, che ha grande voglia di segnare ancora forte dei suoi già 4 gol e 5 assist in 31 presenze in campionato.

L’Airone Caracciolo e Canini spingono la Feralpisalò

Tanti anni sperando di spingere finalmente il Brescia al ritorno in Serie A e dopo il suo addio, il club di Cellino approda davvero in massima serie. Beffa delle beffe per uno come Andrea Caracciolo che a suon di gol ha sempre fatto di tutto per riportare il Brescia nella categoria ad essa più consona. Certo, la squadra non lo aiutava e allora quest’anno è ripartito dalla Feralpisalò in Serie C. A 37 anni non vuole smettere di segnare e infatti ha messo a segno in campionato 12 gol in 31 presenze più 4 assist.

in foto: La carriera di Caracciolo (Transfermarkt)

Rendimento che ha portato il club a giocarsi la B nella gara contro il temibile Catanzaro di Auteri, che nonostante lo svantaggio dell’andata, sarà sicuramente abile a fare di tutto pur di ribaltarla. A questo punto entrerà in scena un’altra vecchia volpe della Serie A come Michele Canini, l’ex difensore dell’Atalanta, ma anche del Cagliari, spesso indicato come futuro centrale della nostra Nazionale maggiore, ma poi mai esploso del tutto. Sarà lui il guardiano della difesa della Feralpi per il sogno B.

Lodi e Biagianti uniti per riportare Catania in B

Dopo anni trascorsi a fare i conti con le mille vicende societarie, anche per Ciccio Lodi a Marco Biagianti, quella contro il Potenza, sarà un’altra gara da vivere con tutta la calma del mondo. In Basilicata, all’andata, è finita 1-1, un risultato che fan ben sperare in vista del ritorno di questa sera al Massimino. Per Lodi, napoletano cresciuto nell’Empoli, ma esploso a suon di gol in A con le maglie di Catania, Genoa, Parma e Udinese, sarà l’occasione per dimostrare ancora una volta il suo immenso valore.

Ben 26 e 28 assist in massima serie per mettere a disposizione della squadra etnea tutta la sua esperienza. Al pari di Marco Biagianti, che a Catania ha messo le radici e si è consacrato sperando ora di regalare un sogno al club siciliano per riportarlo dove merita.