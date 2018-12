A José Manuel Pinto il calcio non manca. Rispetto a tanti altri suoi ex colleghi che si sono ritirati, l'ex portiere del Barcellona (oggi 43enne) continua a divertirsi con quelle che sono le sue due grandi passioni: la musica e la palestra. Lo storico vice di Victor Valdes, dopo aver vinto in carriera 16 trofei con Pep Guardiola e Luis Enrique e dopo aver dato l’addio al calcio un anno fa, ha infatti conquistato una nuova notorietà con il mezzo milione di copie vendute della sua canzone "Demuéstrame".

Oltre al suo ruolo di musicista e produttore discografico, Pinto frequenta quotidianamente una palestra vicino a casa grazie alla quale ha potuto lavorare intensamente sul suo fisico. I risultati di queste svariate sessioni d'allenamento, l'ex numero uno di Barcellona, Celta Vigo e Betis, li ha messi in mostra su Instagram in uno scatto fotografico davvero eloquente.

Il precedente di José Mari

Sul suo account ufficiale Pinto ha infatti raccolto diversi "like" con la fotografia dei suoi muscoli, un'immagine corredata da una didascalia scritta ad hoc: "Sembra che le mie sessioni di allenamento funzionino! Che ne pensate? Continuiamo a lavorare". La nuova vita da bodybuilder dell'ex giocatore ha ovviamente fatto notizia in Spagna, dove l'anno scorso un altro grande ex della Liga aveva rivelato a tutti la sua passione per la palestra e i pesi.

Ben prima della fotografia di Pinto, ci furono infatti gli scatti di José Mari: ex attaccante di Siviglia, Atletico Madrid e Villarreal, con una breve esperienza anche al Milan). Dopo aver dato l'addio al calcio nel 2013, anche lui si è infatti dato al culturismo. Una passione che è sfociata in un vero e proprio fisico rimodellato, con muscoli in evidenza contornati da svariati tatuaggi, il tutto immortalato nelle immancabili foto pubblicate sul suo profilo social.