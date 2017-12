Il 2017 è stato un anno ricco di emozioni dal punto di vista calcistico, con l’ennesimo trofeo del Real Madrid in Champions League, gli affari faraonici del Psg che in un colpo solo è riuscito a mettere a segno, la scorsa estate, due importanti colpi di mercato, Mbappè e Neymar, ma non solo. E’ stato infatti anche un anno anche ricco di emozioni soprattutto dal punto di vista sentimentale per diversi campioni del nostro calcio.

Un 2017 che ha regalato il fatidico “si” a diversi top player d’Europa che hanno deciso di convolare a nozze con la propria donna. Fra loro anche due italiani e altri campioni che hanno fatto parte anche loro della nostra Serie A. Andiamo dunque a vedere i 5 principali matrimoni di alcuni dei più grandi top player che hanno caratterizzato questo 2017.

Lo sfarzoso matrimonio di Leo Messi.

Partiamo dalla fine. Perchè ha concluso la lunga trafila di matrimoni del 2017 Leo Messi. Il 30 giugno il campione argentino ha infatti sposato la sua Antonella Roccuzzo, compagna di una vita a Rosario in Argentina. L'attaccante del Barcellona e la sua attuale moglie si sono sposati in una sala di un hotel della città dove entrambi sono nati e cresciuti. Vestito bianco dalla lunga coda e spalle scoperte per lei, abito scuro per lui. Tanti i compagni di squadra invitati. Tra di loro Cesc Fabregas, Carles Pujol e Xavi Hernandez, Luis Suarez, Ezequiel Lavezzi, il ‘Kun' Aguero, Javier Mascherano e altri giocatori della nazionale argentina.

Poi tra i 260 invitati familiari e amici della coppia, c’era anche Samuel Eto'o. L'ultimo a sbarcare all'aeroporto della città fu Neymar, giunto insieme a Dani Alves a bordo del suo aereo privato. Direttamente dalle Bahamas poi arrivarono Shakira e Gerard Piqué. La coppia chiese di non ricevere regali raccomandando agli ospiti di donare un contributo a ‘Techo Argentina'. Risultato finale? Circa 37 euro a testa. Davvero pochino per dei miliardiari.

Morata sposa Alice a Venezia.

Era il 17 giugno a Venezia, quando sotto un sole cocente, si sposarono l’attaccante del Real Madrid lo spagnolo Alvaro Morata con la sua fidanzata, la modella italiana Alice Campello. Galeotto fu quel messaggio su Instagram rivolto dal giocatore alla bella Alice. Dopo numerose esitazioni da parte della modella di Mestre, anche su consiglio del padre che le aveva detto di stare alla larga dai calciatori, ci fu poi l'incontro torinese (quando Morata giocava nella Juventus) tra i due nel corso del quale scoccò la scintilla.

Sono bastati pochi mesi insieme per capire che quella storia sarebbe divenuta un ‘per sempre'. Nel novembre 2016, la proposta di matrimonio tanto attesa a Madrid durante lo spettacolo di un mago. Un amore, quello tra Alice ed Alvaro, passionale e travolgente che non ha mai avuto bisogno di grandi riflessioni e lunghi tempi. Alle nozze furono presenti Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Isco e Simone Zaza grande amico dello spagnolo ma soprattutto grandi amiche la stessa sposa Alice e la fidanzata dell’attaccante del Valencia Chiara Biasi.

La calda Sicilia di Belotti.

L’Italia però ha risposto presente a questo 2017 di matrimoni. Il 15 giugno scorso infatti, a Palermo, l’attaccante del Torino e della Nazionale Andrea Belotti, dopo 24 gol realizzati nel campionato che si era appena concluso con la maglia granata, convolò a nozze con la sua fidanzata Giorgia Duro. Il matrimonio, a differenza degli altri, fu super blindato ed è stato all'insegna dell'eleganza e del fasto dell'Ottocento. Andrea e sua moglie hanno scelto di mantenere segreta la data delle loro nozze per evitare la ressa dei fotografi. E per scongiurare qualsiasi fuga di notizie, si sono muniti di ombrelli bianchi in modo da proteggere la privacy del giocatore e della sua futura moglie.

in foto: Belotti e signora (foto https://www.instagram.com/giorgiaduro/)

Giorgia, poi, era nascosta anche da una mantella con cappuccio bianco simile a un saio. Tra gli oltre 150 invitati al party sfarzosissimo in stile 800, i colleghi di Andrea, Ciro Immobile e Davide Zappacosta, dolcemente accompagnati.

Gabbiadini e Darmian sposi dalla Premier.

Dall’Inghilterra con furore, il 14 giugno nel piccolo comune lombardo di Rescaldina, in provincia di Milano, il terzino del Manchester United e della nazionale italiana Matteo Darmian (protagonista anche del palo colpito in Svezia in occasione dello spareggio Mondiale) sposò la splendida Francesca Cormanni.

Il 17 giugno invece, a Bologna, si sposarono Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton e della Nazionale e la fidanztaa Martina Rubini. La giovane, pur avendo un profilo Instagram molto attivo, è piuttosto riservata. Ha 25 anni, è nata e cresciuta in provincia di Bologna. Innamorata a prima vista del marito, proprio per amore non ha avuto problemi a lasciare la sua città.

Prima si è trasferita a Genova, poi a Napoli e infine in Inghilterra. Martina si è dimostrata negli anni una compagna leale e fedele, pronta a mettere la famiglia davanti a tutto e a tutti. Da Manolo ha avuto il figlio Tommaso, che ha portato le fedi all’altare durante il matrimonio dei genitori.

Sam e Chris Smalling per il matrimonio dell’anno.

Per tutti fu definito il matrimonio dell’anno, soprattutto in Inghilterra dove ci fu grande attesa attorno alle nozze che hanno coinvolto un altro protagonista del Manchester United di Mourinho. Il 21 giugno scorso infatti, toccò a Chris Smalling sposarsi. La location? Un incantevole angolo di paradiso sul lago di Como.

Nozze in giugno e in Italia, più precisamente a Villa Balbianello per il difensore centrale del Manchester Uniterd e della Nazionale inglese con la bellissima Sam Cooke. La bellissima Sam, nota soprattutto per le sue forme da urlo mostrate fieramente nei suoi innumerevoli scatti social, è amante dei viaggi e della fotografia e adora scegliere spesso posti nuovi da visitare. Il loro viaggio di nozze in agenda con metà speciale: alle Seychelles. Modella e dj, Sam ha letteralmente stregato Smalling. Amata da tutti i tifosi dei ‘Red Devils’, la bella Sam è una delle wags più amate del calcio inglese.