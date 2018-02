Guai a dire che il calcio è uno sport prettamente maschile. Già, perchè in modo sempre più frequente, nel corso degli ultimi anni, la pratica calcistica si sta estendendo a macchia d’olio anche nel mondo femminile. Sono infatti moltissimi i paesi che mettono al primo posto il calcio femminile al primo posto: Germania, Stati Uniti e i paesi della Scandinavia in primis. Anche in Italia, Fiorentina e Brescia (le più importanti), senza considerare la Juventus che in maniera netta sta mettendo in grande evidenza il calcio femminile bianconero, i ‘gol con i tacchi a spillo’ stanno diventando sempre più importanti.

Ma chi sono le protagoniste assolute del calcio femminile al mondo? Più che dal punto di vista tecnico, le nostre attenzioni però si sono fermate a guardare anche l’aspetto estetico delle dirette interessate. Ragazze pronte ai contrasti cattivi in campo, alle scivolate, alle proteste e all’agonismo, che però mostrano, una volta uscite dal manto erboso, la bellezza assoluta che le contraddistingue. Sono infatti tanto le calciatrici che ad oggi vengono considerate le più sexy al mondo. Ne abbiamo isolate 10, facendo uno scrupoloso e attento screening di ognuna. Scopriamole insieme. Non mancheranno le sorprese.

La ballerina finita a giocare nel Barcellona.

Il suo profilo Instagram è pieno di fotografie che la ritraggono in maglia blaugrana. E’ recente infatti il trasferimento di Toni Duggan ai catalani. Una carriera cominciata addirittura come ballerina, il suo grande amore quando era ancora una bambina, fino a diventare una calciatrice. Toni, attaccante inglese classe 1991 che attualmente gioca nel Barcellona, prima indossava la gloriosa divisa del Manchester City. In passato però è stata protagonista con la maglia dell'Everton con la quale ha vinto il premio come giovane giocatrice dell'anno nel 2009. Oltre alle sue doti in campo, è anche una delle calciatrici europee più belle in assoluto.

Tutti pazzi per la Morgan.

Quando negli Stati Uniti si sente pronunciare il nome di Alex Morgan, la mente riporta subito le persone all’immagine di una donna bellissima apparsa più volte in vari spot pubblicitari. Ed è proprio così infatti, perchè la Morgan è la calciatrice più ricercata da sponsor e tv ed è spesso presente sui plasma luminosi delle strade di New York. L'immagine dell'americana infatti viene usata per le pubblicità del calibro di Nike e Coca Cola. Alex Morgan però, in campo, è un attaccante dal sangue freddo davanti alla porta e attualmente gioca nell’Orlando Pride.

Una regina alla corte di Francia.

Se vi fermaste solo un instante a dare uno sguardo ai suoi account social, vi accorgerete di quanto amore, ma soprattutto passione, nutre Laure Boelleau per il mondo del calcio. La bionda dagli occhi chiari che ha conquistato l’Europa grazie alla sua immensa bellezza, attualmente gioca nel Psg e la chiamano la "Vidal di Parigi" per l'abilità negli inserimenti e per il gran tocco di palla.

Ad occhio è un gran talento, soprattutto negli scatti in campo dove non fa mancare, neanche durante il match, il suo incredibile sexy appeal.

Shelina è la canadese più bella del calcio.

Sole, viaggi e amore nella vita privata di Shelina Zadorsky, un’altra delle candidate al trono di regina del calcio. Classe 1992, Shelina gioca come difensore del Washington Spirit ed è la punta di diamante della Nazionale canadese. Un elemento di spicco su cui fare sempre affidamento e di cui andare fieri soprattutto per la sua immensa bellezza che non lascia mai al caso neanche durante una partita. Fidanzatissima e innamorata è uno di quei difensori su cui nessun attaccante (maschile si intende) avrebbe mai avuto da obiettare nel caso in cui la bella Shelina pensasse di adoperare una marcatura stretta. Arbitri avvisati.

Anouk Hoogendijk: una svincolata di lusso.

Svincolata dall’estate 2017, la bellissima Anouk Hoogendijk, è sempre nei pensieri degli amanti del calcio femminile. La splendida Anouk, di ruolo centrocampista, acquisì notorietà mediatica già a 12 anni, come partecipante al programma televisivo ‘Geef Nooit Op’ (Non arrendersi mai). Ha due occhi da cerbiatto e due quadricipiti da centometrista. Ha avuto una lunga carriera. Classe 1985, ha giocato nell’Ajax e nella Nazionale, ma in passato ha vestito anche le maglie di Utrecht, Bristol City e Arsenal. Si potrebbe quasi proporla alla selezione Orange maschile vista la grande delusione degli ultimi anni da parte di Robben e compagni.

Gli Stati Uniti adorano Christen.

Un calcio pulito, molto precisa nei disimpegni, ma soprattutto una delle più apprezzate calciatrici in ambito mondiale. Un’altezza pari a 170 centimetri e uno sguardo che fulminerebbe chiunque fanno da contorno alla descrizione perfetta della bella Christen Press. La splendida statunitense, 29 anni, abbina la sua passione per il calcio al grande amore per gli scatti e la fotografia proprio da come si evince dal suo primo Instagram dove si diverte spesso a postare foto sia in campo che fuori. Di ruolo attaccante, gioca nei Chicago Red Stars ed è una delle giocatrici più rappresentative della selezione Nazionale statunitense femminile.

Un attaccante bionda dagli occhi azzurri.

Nata in Canada nel 1992, Adriana Leon fa della bellezza una delle armi vincenti che già le hanno permesso, abbinata alla sua ottima abilità di giocare a calcio, di fare accumulare già diverse esperienze nel mondo del calcio. Splendida bionda, occhi azzurri dal sorriso seducente, Adriana gioca attualmente nello Boston Breakers ed è centrocampista offensivo della nazionale canadese. Sono tanti i suoi scatti in cui mostra fiera il suo corpo, soprattutto quando è al mare o in vacanza mettendo in luce il suo viso solare e i suoi occhi lucenti che farebbero sciogliere anche il miglior difensore dato che la Leon è un ottimo attaccante.

Asllani-Ibrahimovic i migliori nel calcio svedese.

Gioca per la Nazionale svedese, ma il suo nome tradisce chiare origini balcaniche. In campo si muove in posizione di centravanti. Il club nel quale milita è il Linkoping. Di chi stiamo parlando? Ma di Kosovare Asllani. Originaria del Kosovo, nata nel 1989, Kosovare è una delle attaccanti più talentuose del panorama calcistico internazionale.

Ha militato nel Manchester City, dopo aver giocato nel Paris Saint German. E’ inoltre nota al pubblico televisivo per essere stata protagonista del documentario in tre puntate ‘Den andra sporten’ (L'altro sport) trasmesso nel 2013 da Sverige Television sul mondo del calcio femminile svedese. Viene spesso accostata a Zlatan Ibrahimovic.

Jonelle Filigno: la star di Instagram.

Su Instagram è una vera e propria star con quasi 50.000 follower. Celebri le sue foto durante i momenti di relax o di vacanza. Originaria dello stato di Ontario, Canada, la bellissima Jonelle Filigno, calciatrice alta 168 cm, lunga chioma corvina, fascino latino-americano, come le sue origini.

L’affascinante calciatrice della nazionale canadese ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 nella finalina contro la Francia. Nel 2008, già a 18 anni, aveva partecipato subito alle Olimpiadi di Pechino e nel 2011 ai Mondiali.

Modella e attaccante: ecco la sexy Lauren.

E si chiude in bellezza con una calciatrice che ha nel sangue, non solo il calcio, ma anche la bravura di saper stare davanti ad una macchina fotografica. Già, perchè Lauren Sesselmann, 34 anni, oltre ad essere una delle calciatrici canadesi più belle al mondo, è anche una bellissima modella e affermata allenatrice di fitness.

Oltre al calcio quindi, tra le passioni dell’avvenente Lauren, c’è anche il mare e la tintarella. E’ il pilastro della difesa della nazionale del suo Paese, il Canada, con cui ha conquistato una medaglia di bronzo con la sua Nazionale alle Olimpiadi di Londra 2012, ora milita nel Santa Clarita Blue Heat.