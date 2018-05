Manca ormai poco al Mondiale di Russia che prenderà il via il prossimo 14 giugno. L’Italia come è noto per la seconda volta nella sua storia non prenderà parte alla rassegna iridata, ma il nostro campionato sarà comunque rappresentato dai vari calciatori stranieri che militano in club di Serie A. Ma non solo. In Russia ci saranno anche 5 calciatori che rappresenteranno anche il campionato di Serie B tra chi in Cadetteria ci ha già giocato e chi invece vi è retrocesso in questa stagione.

Da Cesena al Mondiale: Laribi, italo-tunisino in Russia

Tra i 23 scelti dal ct Nabil Maâloul per rappresentare la Tunisia al mondiale figura anche il centrocampista del Cesena Karim Laribi. Il classe ’91 nato a Milano ma naturalizzato tunisino in quest’ultimo campionato cadetto con la maglia dei romagnoli ha preso parte a 39 partite realizzando 7 gol e 11 assist. Dal suo esordio con la nazionale nordafricana datato 24 marzo 2017 la mezzala cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha collezionato soltanto due presenze.

Dawidowicz sogno iridato, Kiyine non passa l’ultimo ‘taglio’

Insieme a Laribi ci potrebbe essere anche un altro calciatore tra quelli che quest’anno hanno militato in Serie B a prendere parte alla rassegna iridata. Nella lista dei 35 pre-convocati dal commissario tecnico della Polonia, Adam Nawałka, figura infatti il 23enne difensore centrale di proprietà del Benfica Pawel Dawidowicz che nell’ultima stagione ha giocato nella serie cadetta con la maglia del Palermo con la quale è sceso in campo in 27 occasioni. Il centrale rosanero rischia però di essere “tagliato” al momento dell’ultima scrematura come già accaduto al 20enne centrocampista del Chievo in prestito alla Salernitana Sofian Kiyine dopo aver fatto parte della lista dei pre-convocati del Marocco non è riuscito a superare l’ultimo “taglio” venendo escluso dalla lista definitiva del ct Hervé Renard.

Simy, Rohden e Lee: dalla retrocessione alla Coppa del Mondo

In Russia ci saranno anche tre calciatori che in quest’ultima stagione hanno sì militato nella massima serie del Bel Paese ma che con le loro compagini sono retrocessi finendo in Serie B. Due i calciatori del Crotone che andranno al Mondiale: l’attaccante nigeriano classe ’92 Nwankwo Simy (23 presenze con 7 gol e un assist nell’ultimo campionato di Serie A) e l’esterno svedese Marcus Rohden (26 presenze e 2 reti quest’anno). Alla Coppa del Mondo potrebbe prendere parte anche la giovanissima ala dell’Hellas Verona Seung-Woo Lee, presente nella lista dei pre-convocati della Corea del Sud. Per il classe ’98 solo 343 minuti e una marcatura in Serie A con la maglia degli scaligeri concessi da Fabio Pecchia in questa stagione conclusasi con la retrocessione in Serie B.