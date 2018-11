Questa sera la Serie A riaprirà i battenti prima di fermarsi poi nuovamente per la pausa delle Nazionali. Sarà l’occasione per vedere subito in campo tanti campioni del nostro calcio ma anche capire quali saranno le reazioni delle squadre dopo la settimana di coppe. Si partirà con Frosinone-Fiorentina per poi proseguire con tante altre gare che oltre ai tifosi, seguiranno anche delle fan molto speciali. Stiamo parlando delle sorelle dei calciatori della Serie A. Accantoniamo infatti per un attimo il fenomeno wags che però tiene sempre tutti incollati allo schermo del televisore per cercarne di scovarne qualcuna allo stadio, e concentriamoci sulle sorelle.

Perchè ad oggi sono diventate ancor più famose dei fratelli. Alcune sono delle vere icone sui social. Forti anche di un ‘cognome pesante’, le bellissime della Serie A, si esibiscono in foto a dir poco scottanti e foto in bikini che fanno impazzire i follower. Scopriamo dunque chi sono le 5 del momento che stanno letteralmente spopolando sui social. Dalla Lazio, c’è una new entry davvero mozzafiato.

Il trono lo tiene sempre lei: Kristyna

Non sta attraversando un bel periodo e dopo l’esplosione alla Sampdoria di due stagioni fa e l’arrivo lo scorso anno alla Roma dopo il mancato passaggio alla Juventus, di Patrik Schick si stanno un po’ perdendo le tracce. Calciatore di indubbia qualità che però ad oggi, deve contendersi la notorietà familiare anche la sorella Kristyna.

Modella che sogna il cinema come tutte le ragazze vogliose di sfondare nel mondo dello spettacolo, al momento sono i social il suo teatro. Foto in tante località esotiche e strepitose dove si è fatta immortalare con scatti a dir poco pazzeschi. Ha vissuto a due passi da Hollywood fino a qualche tempo fa e regala scatti davvero bollenti per le riviste più importanti.

Kristyna Schick, come il fratello, è nata a Praga ed molto giovane e sogna un giorno di poter essere davvero una delle top model più popolari al mondo. Oggi è la sorella delle sorelle: per tutti la più sexy della nostra Serie A.

La ‘Epica Ema’: una star per l’Inter

Ad oggi, al secondo posto, non possiamo non inserire Ema Brozovic, sorella di Marcelo che da vera ‘Epic' si è ritagliata uno spazio importante sui social a suon di foto e stories. Su Instagram è una vera star. Il suo costume rosso in bikini in estate ha fatto impazzire i tifosi che subito non hanno perso tempo a riempirla di like e commenti piccanti.

La 23enne croata è stata anche una delle grandi stelle dell’ultimo Inter-Milan firmato Icardi. Tre giorni fa si è anche fatta immortalare a San Siro per seguire suo fratello contro il Barcellona in Champions League. Sta diventando un vero talismano per i nerazzurri.

Da tempo ormai pubblica foto anche con un misterioso compagno che non ha ancora un nome (almeno per noi). Ma ci basta ammirarla dai suoi scatti in piscina a quelli durante le sue giornate per capire che si tratta di una delle più grandi sorelle del nostro campionato. Epic fino in fondo.

La grande novità è la sorella di Patric

Da tempo ormai non vediamo più su Instagram l’esterno destro della Lazio Patric accompagnato dalla sua stratosferica compagna. Una bionda straordinaria che però a quanto pare il giocatore ha lasciato (o viceversa). Ma piuttosto adesso stiamo vedendo il giocatore pubblicare tante foto con un’altra bionda: sua sorella. Lei è Mari Jose Gabarron Gil.

Amante del mare, dei viaggi e delle serate in amicizia, la bella Mari spesso si lascia immortalare anche con suo fratello che tra un impegno e l’altro con la Lazio, non sfugge allo scatto impulsivo della splendida sorellina. Dalla sua Spagna a Roma, per andare a trovare il fratello, Mari non lascia al caso nulla, foto di monumenti, scatti di vita quotidiana. Insomma, tutto per essere una delle prescelte per entrare nella top 5 delle sorelle più belle della nostra Serie A.

Natasha, la sorella di Cinelli

Qualcuno forse non lo conoscerà benissimo anche perchè Antonio Cinelli ha quasi sempre giocato in Serie B. Ma i ben informati sanno che il centrocampista nato a Roma, oggi, dopo un’annata, quella passata, trascorsa alla Cremonese, è svincolato. Dal Vicenza al Novara passando per tante altre squadre, in tanti si ricordano anche di lui per aver fatto conoscere al calcio italiano la splendida Natasha. Sua sorella.

Un fisico perfetto, curve mozzafiato e degli scatti che su Instagram non fanno altro che raccogliere migliaia e migliaia di like. La sua fama è raddoppiata poi soprattutto dopo la conoscenza con Galabinov, l’attaccante ex Genoa, oggi attaccante dello Spezia che è stato suo fidanzato. Sui social oggi non si hanno più notizie della coppia..Non si se sia finita oppure no, sta di fatto che la Cinelli, in tutte le sue stories, non si fa immortalare più con lui.

L’ultima foto pubblicata da lei, insieme, risale a maggio, la sua addirittura a marzo. Ai follower però poco importa. L’estate di Natasha, mostrata su Instagram, è stata dir poco bollente.

Al quinto posto la splendida Sara

Dire che sta diventando famosa è dire poco. Diciamo che sta cavalcando l’onda dell’esplosione definitiva di suo fratello per portare il suo cognome ancora più in alto. Già, perchè Sara non aveva mica bisogno di essere la sorella di Davide Calabria per diventare la sorella più cliccata della Serie A? Certo che no. La bella sorellina del terzino destro del Milan, classe ’99, sta costruendo la sua carriera da Miss con calma ma inanellando un successo dopo l’altro.

Always me 💁🏻‍♀️ A post shared by Sara Calabria (@calabriasara) on Jan 26, 2018 at 4:48am PST

Ha sempre praticato danza classica, ginnastica ritmica e artistica. Negli ultimi anni è passata all’hip-hop e alla danza jazz, e ora è un’assidua frequentatrice della palestra. Il suo fisico scolpito l’ha consacrata prima al titolo di Miss Alpitour Lombardia 2017, e nello stesso anno a quello di Miss Mascara. Ora è la più cliccata su Instagram tra le sorelle dei calciatori di Serie A e questo titolo ora vuole tenerselo ben stretto.