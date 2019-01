#Capodanno #2019 ?!?🍾🎆✨🥳 Ho indossato il mio body preferito e un pantalone sbrilluccicoso (anche se in foto non si vede), sono andata a ballare alla festa organizzata dai miei fratellini (perché oltre @dierre86 loro davvero sono una famiglia allargata speciale ❤️) e mi sono scattata un selfie nel mio bagno al mattino! 📸💋 Cosa mi auguro per questo anno?!?… Una persona da torturare per farmi scattare foto dei miei #outfit e magari qualcuna, farla insieme!📸❤️✨ 🎆 Ah, dimenticavo, per favore… SIATE GRATI ALLA VITA!!! I mali sono altri, credetemi!!! Siate sempre felici di dove siete e di quello che fate!!! ✌🏽F**ck #2018 in salita e benvenuto #2019 in discesa…o forse no…ma io ho gambe forti e entusiasmo da vendere!!!!🌟🍾#Auguri !!!!!! #jolandona 💯% 💋

