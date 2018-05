Le grandi della Serie B tornano a fare sul serio. Dopo la promozione in Serie A dell’Empoli, si attendono ormai gli ultimi responsi per capire chi, senza passare dai spareggi playoff, tra Frosinone, Palermo e Parma, farà compagnia ai toscani per fare ritorno nel massimo campionato italiano. Dalla coppia gol formata da Donnarumma e Caputo fino ai gol di Calaiò e Roberto Insigne, le emozioni sono state tantissime in questa entusiasmante annata che ha messo in mostra però anche tanti altri talenti che presto potremmo vedere in Serie A.

Tanti, sono già pezzi pregiati del mercato, soprattutto delle cosiddette ‘provinciali’ della nostra Serie A che stanno già provando ad accaparrarseli. Cerchiamo di fare ordine dunque e capire quali sono stati i 5 che hanno strizzato maggiormente l’occhio ai club di massima serie. Tanti davvero i calciatori che inaspettatamente sono sbocciati in questa annata. Analizziamo al meglio il loro campionato e le caratteristiche principali di ognuno dei selezionati.

Pinato piace all’Atalanta, sarà il ‘nuovo Cristante’

Il magico campionato del Venezia allenato da Pippo Inzaghi potrebbe presto dare delle risposte maggiori in termini di classifica. Già, perchè i lagunari, ad oggi, sono fermi a 66 punti in e sono lì alle spalle delle grandi per sferrare l’attacco decisivo per provare a puntare alla promozione diretta. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, cominciata lo scorso anno dalla Serie C, c’è sicuramente l’esterno sinistro o centrocampista centrale Marco Pinato. Classe 1995, si sta confermando ad alti livelli sotto la guida del suo maestro che lo aveva lanciato nella Primavera del Milan.

in foto: La carriera e il rendimento di Pinato in questa stagione (Transfermarkt)

Dopo le prime esperienze professionistiche tra Vicenza e Latina, con Inzaghi in panchina, a Venezia si sta consacrando definitivamente. Un mancino bravo soprattutto sulla fascia. Può giocare anche come terzo d'attacco o terzino, ma anche da mezz'ala in un centrocampo a tre. Ad oggi, per lui, 3 gol e 3 assist in 33 presenze. E’ già considerato il ‘nuovo Cristante’ e proprio l’Atalanta è la squadra più interessata al giocatore.

Bomber Coronado incanta tutti

A noi tutti aveva già incantato quando giocava al Trapani. Evidentemente però la Sicilia gli piace tanto, perchè le sue qualità e la sua vena realizzativa sta incantando, quest’anno, Palermo. Il trequartista italo-brasiliano, dal suo arrivo nel 2016 a Trapani si aspettava il salto di qualità che in questa stagione a Palermo sta riuscendo. Dribbling stretti e verticalizzazioni improvvise gli hanno permesso di mettersi in evidenza e far impazzire il ‘Barbera’.

Un giocatore bello da vedere soprattutto quando si trova palla al piede. Piace in Premier League, ma il trequartista sembra più adatto e pronto per la Serie A. Lo confermano i 9 gol e 10 assist in 37 partite e soprattutto gli interessamenti del Chievo e del Watford ne sono la conferma.

Dawidowicz è già il un predestinato

Sicurezza, agilità, temperamento e grande capacità di mantenere la posizione. Pawel Dawidowicz sta incantando anche lui il pubblico di Palermo facendosi valere soprattutto nelle doti aeree. Il difensore centrale polacco, classe 1995, arrivato in estate dalla squadra B del Benfica con un passato al Bochum in Germania, è uno dei tanti giovani di talento pescati e lanciati da Zamparini negli ultimi anni. Il 22enne cresciuto nelle giovanili del Benfica, data la carenza di centrali affidabili in difesa nei vari club di Serie A, si sta ben comportando nella retroguardia rosanero nella sua prima stagione in Italia e potrebbe essere presto oggetto del desiderio del mercato estivo. Ricorda molto Kamil Glik, anche per la decisione nei contrasti, sia a terra che aerei.

in foto: Il profilo del difensore palermitano (Transfermarkt)

E' un difensore comunque duttile capace di giocare sia in una difesa a tre che a quattro, spostandolo all'occorrenza anche a centrocampo per via di una buona tecnica di base. Il Palermo proverà a riscattarlo dal Benfica, ma serviranno 3,5 milioni di euro, quindi sarà molto difficile, a meno che non ci sia una squadra che lo compri per poi lasciarlo in prestito ai rosanero.

Un altro gioiello per l’Empoli

Quando sei cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal e giochi già come un veterano, le aspettative sono sempre tantissime. E’ proprio quello che sta accadendo a Ismael Bennacer, gioiello 21enne in forza ai toscani appena tornati in Serie A che inizialmente era stato accolto dallo scetticismo generale che ma che a suon di prestazioni da urlo si sta consacrando e facendo ricredere il popolo empolese. Centrocampista centrale dotato di un piede mancino molto buono, grazie alle sue prestazioni si è conquistato anche la convocazione nella nazionale maggiore dell'Algeria.

in foto: Valore di mercato in aumento per Bannacer (Transfermarkt)

Tecnicamente molto dotato, sa verticalizzare sia giostrando da trequartista che pescando gli attaccanti con lunghi lanci filtranti. Ad oggi, con 2 gol e 4 assist in 37 presenze, si è conquistato la stima dei tanti club che già hanno messo gli occhi su di lui. Il suo valore di mercato è già alle stelle ma l’Arsenal può pareggiare qualsiasi offerta di club interessati. Una sorta di opzione per il ’97 che incanta la B.

Jallow ha già voglia di A

Un fratello dello stesso ruolo che si diverte nelle categorie dilettantistiche campane e un fratello che invece fa gol a raffica in Serie B. Dei fratelli Jallow infatti, stiamo sentendo spesso parlare di Lamin, nazionalità del Gambia, un attaccante che vede la porta con grande facilità. Gioca nel Cesena che, grazie ai suoi gol, si sta pian piano salvando. Sa giocare sia come attaccante esterno che come prima punta, sfruttando la grande capacità di inserirsi negli spazi con la sua ottima velocità.

La freschezza atletica del gambiano è sotto gli occhi di tutti, ma a stupire è la freddezza sotto porta nonostante la mole di lavoro e di movimento fatta per i compagni. Sa segnare in tutti i modi e dopo l’esperienza a Trapani, lanciato dal Chievo, con la continuità trovata a Cesena ad oggi sui è potato a 11 reti e i 5 assist in 34 gare. Numeri assolutamente confortanti per un calciatore che, nonostante sia ancora di proprietà del Chievo Verona, in passato è stato anche visionato dalla stessa Juventus. Il Bologna al momento però, si sta muovendo in maniera molto più concreta su di lui.