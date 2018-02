Il Pescara è una di quelle realtà calcistiche di provincia che quando ha preso le prime pagine lo ha fatto sempre con il bel gioco e mettendo in mostra calciatori di grandissima qualità. Senza andare a scomodare Cadè e Galeone ma rimanendo ancorati agli anni 2000 abbiamo passato in rassegna quanti calciatori importanti sono passati per il capoluogo abruzzese e che ora sono alcuni dei nomi più forti del panorama calcistico italiano. Da Verratti ad Insigne passando per Immobile, Lapadula e Cristante: adesso come giocherebbe il Pescara se non avesse venduto i suoi talenti? Proviamo a capire insieme come metterli in campo e a sfruttare a meglio il loro potenziale.

Perin e Capuano a guidare la difesa.

In porta non possiamo che menzionare il forte Mattia Perin che, nonostante gli infortuni, sembra aver ritrovato il suo smalto e nonostante le tante reti prese a Pescara nell'anno di A ha lavorato sempre bene diventando uno dei punti fissi dei convocati in Nazionale. Per la difesa a 4 abbiamo, da destra a sinistra, Marco Capuano, Bartosz Salomon, Simone Romagnoli e Cristiano Biraghi.

Verratti, Cristante, Torreira: una mediana europea.

A centrocampo siamo su livelli altissimi: con Lucas Torreria a fare da schermo, possiamo permetterci il lusso di spostare Marco Verratti nel ruolo di mezz'ala destra con Bryan Cristante dalla parte opposta. Quante squadre pagherebbero per avere una mediana così?

Attacco favoloso: Immobile, Insigne, Lapadula.

Davanti abbiamo preferito insieme Lorenzo Insigne come trequartista alle spalle di due punte forti come Ciro Immobile e Gianluca Lapadula. Il folletto offensivo del Napoli è un vero fenomeno nella sua posizione di esterno sinistro, che gli permette di rientrare nel campo e giocare come meglio crede,ma il processo di maturazione che ha avuto in questi anni gli permetterebbe di muoversi anche lì senza dover relegare un attaccante di peso sulla fascia.