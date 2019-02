La sessione di mercato invernale ha messo fine alla finestra di trasferimenti che ha dato la possibilità, a diverse squadre di Serie A, di potersi rinforzare. Certo, sono stati tanti i giocatori che sono sbarcati nel massimo campionato, così come tanti sono coloro i quali che hanno fatto ritorno dopo una breve parentesi all’estero. Per alcuni invece, è bastato il cambio maglia, restando nella nostra Serie A, per far capire subito il loro immenso valore.

Ma oltre a loro, a rinforzare la rosa c’hanno pensato anche le rispettive compagne, le cosiddette wags. Alcune sono totalmente nuove al nostro campionato, altre sono delle autentiche novità. Di queste, c’è anche una sorta di ‘Miss X’, ovvero la fidanzata del nuovo attaccante del Cagliari: Despodov. Di lei si sa pochissimo, sui social il nome è ancora avvolto nel mistero, ma dal profilo del bomber dei sardi, si vede in foto questa bellissima bionda da incanto che accompagna il giovane centravanti. Vediamo chi sono le altre.

Squeezed 😬🍋🍋🍋 A post shared by Filipa Brandão (@filipabrandaoo) on Aug 9, 2017 at 8:32am PDT

Filipa Brandao è la musa di Cedric Soares

Lui, è stato il sostituto dell’infortuno Vrsaljko nell’Inter. Lei invece, una delle wags più belle negli ultimi anni in Premier League. Stiamo parlando di Cedric Soares e Filipa Brandao. E’ stata da sempre una delle wags più amate in Premier League, Filipa, 27 anni, sorella di Goncalo Brandao, difensore in forza al Losanna, è sempre stata molto riservata prima di rivelarsi sui social con il suo fisico mozzafiato che l’hanno eletta come una delle reginette assolute del campionato inglese.

Oggi è arrivata nella nostra Serie A e i tifosi italiani, soprattutto nerazzurri, sono impazziti letteralmente su Instagram e il numero dei followers sta salendo sempre di più. Filipa ad oggi conta 43mila follower che sono in crescita giorno dopo giorno. Non mancano le foto con il suo Cedric ma ovviamente quelle di lei in costume hanno maggiore successo con il pubblico maschile che le inonda di like.

Con Sturaro torna Federica

E’ stato breve l’addio all’Italia di Stefano Sturaro che dopo aver lasciato la Juventus in estate per andare allo Sporting Lisbona, ha visto finire la sua avventura in Liga Nos quasi subito passando in prestito a gennaio al Genoa. Non una destinazione, ma un ritorno alle origini per Stefano che in Liguria non sarà solo, anzi, ha riportato nella nostra Serie A anche la splendida Federica Pignotti, la sua compagna.La bellissima wags, è una delle più attive sui social con la folta squadra di ‘colleghe’ bianconere con cui spesso si incontra anche per andare semplicemente in vacanza: lady Barzagli, Storari, Dybala e Marchisio.

Federica ha dei lineamenti tanto docili, quanto eleganti. Un fisico tonico e allenato. Di professione Federica fa la super modella: la si vede spesso comparire su varie riviste di giornali dedicati al mondo della moda.Anche sulle passerelle la sua presenza non è da meno. Viene invitata a molte sfilate, è chiamata a provare in prima persona gli abiti degli stilisti più famosi. Ha 25 anni e su Instagram conta più di 65mila followers.

Daniela, la principessa di Andreolli

E’ tornato in quel Chievo Verona lasciato nel 2013 per provare a portarlo a una salvezza che a oggi sembra quasi impossibile. Ma Marco Andreolli non ha alcuna voglia di arrendersi. Dopo la buona stagione a Cagliari lo scorso anno, in questa finestra di mercato di gennaio è passato proprio ai clivensi andando però anche a rinforzare la squadra di wags dei gialloblù capitanata da lady Djordjevic.

🌊 A post shared by Daniela Casati (@danicasati) on Aug 20, 2018 at 10:32am PDT

Già, perchè con lui, ad incitarlo sulle tribune del Bentegodi ci sarà anche la splendida Daniela Casati. Sui social conta quasi 18mila follower diventando un’autentica star silenziosa che non ama stare sotto i riflettori ma che sa benissimo come mettersi in evidenza. Mamma e moglie la bellissima Daniela è stata una vera regina anche in Spagna quando al Siviglia le dedicarano diverse pagine di giornale.

Paulyna il segreto di Piatek

Ma tra le grandi novità di questa incredibile stagione in Serie A, c’è anche la splendida Paulyna Procyk. Lei è la compagna di Piatek, l’attaccante polacco che prima al Genoa e oggi al Milan, sta facendo stropicciare gli occhi ai tanti tifosi del nostro campionato. Ma di Paulyna non è soltanto la sua bellezza a focalizzare l’attenzione dei tanti follower che ogni giorno riempiono di like il suo profilo Instagram, quando all’interesse per le tante professioni che questa splendida ragazza svolge.

Da influncer di moda ad avvocato, sì, proprio così, nella vita è anche un avvocato. Insomma, una splendida wags pronta ad entrare ufficialmente nell’Elite del calcio, alla Scala di San Siro per farsi ammirare dall’intera Serie A. Su Instagram il suo numero di follower è già salito a 52mila. Insomma, tutte le carte in regola per potersi candidare a regina delle wags di questo campionato nonostante la concorrenza, ad oggi, sia davvero spietata.