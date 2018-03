Il Milan è nelle mani di Suso. Lo spagnolo è uno dei pochi giocatori in rosa in grado di cambiare le sorti di una partita grazie al suo modo di giocare ed è uno dei punti di riferimento del club rossonero. Il suo apporto alla rimonta che la squadra di Rino Gattuso ha fatto in campionato è talmente importante che la sua prova contro l'Arsenal può essere ridimensionata rispetto nonostante le prove non proprio da leader. Suso è al centro del progetto rossonero e riesce ad essere un singolo nell'esaltazione del collettivo,prorpio come piace al suo tecnico. L'esterno offensivo di Cadice sta lavorando tantissimo per la squadra e se nelle ultime 13 partite ha realizzato una sola rete un motivo c'é: l'ex Liverpool non è uno di quei calciatori che porta in dote tantissimi goal ma è talmente funzionale che non se ne può fare a meno. Hakan Calhanoglu, con le sue qualità, sta cercando di sopperire alle mancanze di opportunità offensive ma viene sempre cercato per il bagaglio tecnico nonostante sia molto più appannato e affaticato rispetto a qualche settimana fa come confermato da Gattuso (‘Ha fatto 16-17 partite di fila, è normale che non può giocarle tutte con veemenza. Deve riposare e lavorare di qualità').

Suso non è stato incluso nella lista dei convocati della Spagna per le partite contro Argentina e Germania e il numero 8 rossonero deve lavorare diversamente per poter essere nella lista dei 22 che andranno in Russia: il Mondiale è un obiettivo ma arriverà solo nel caso di un finale di stagione da protagonista da parte del talentuoso esterno della squadra rossonera.

Il Milan è consapevole che le sue possibilità di qualificazione alla prossima Champions League non dipendono solo dai suoi risultati ma il nuovo corso rossonero, dal punto di vista tecnico, sembra aver mutato anche il modo di approccio alle gare e questo ha formato anche i calciatori. Uno di questi è, sicuramente, Suso, la cui clausola da 38 milioni è un'attrattiva per tanti: il Liverpool starebbe pensando di riportarlo in Inghilterra ma dovrà prima discuterne con il suo agente Alessandro Lucci. Lo spagnolo, come spesso è accaduto, farà parlare il campo e a fine campionato sarà uno degli uomini più appetibili della rosa rossonera.