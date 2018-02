Le grandi manovre del mercato sono già iniziate e gli occhi delle big della Serie A sono soprattutto sugli esterni offensivi. In questo momento, con l’eccezione della Lazio, le squadre principali del campionato giocano con il 4-3-3 (o il 4-2-3-1). Sul mercato sono dunque destinati a finire tanti ragazzi che possono fare al caso di Sarri, Allegri, Di Francesco, Gattuso e Spalletti. Quello più costoso è Chiesa. In auge tornerà il nome di Simone Verdi, che già a gennaio era stato un grande uomo mercato.

Tutti vogliono Chiesa, anche la Juve

Federico Chiesa è tra i giovani italiani quello con il talento maggiore. Il figlio d’arte cresce di settimana in settimana e probabilmente sarà un giorno uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. La Fiorentina la scorsa estate lo ha blindato. Mentre la prossima forse potrebbe aprirsi un’asta (da 50 milioni) per Chiesa che piace a tutte le squadre più forti. Anche la Juventus che in attacco è coperta potrebbe acquistare un Federico, dopo Bernardeschi.

Verdi e Berardi tra Milan, Inter e Roma

Il no al Napoli di Verdi fece scalpore nel mercato di gennaio. A Bologna ne sono stati tutti felici, ma l’addio ai rossoblu è stato solo rimandato. Perché il venticinquenne è destinato comunque alla cessione. Il corteggiamento di Milan e Inter è molto forte, i nerazzurri sembrano in vantaggio, ma non si può dimenticare la Roma che potrebbe cambiare abbastanza nella prossima stagione. I giallorossi tengono d’occhio sempre Berardi, vecchio pallino di Di Francesco. Per il ventitreenne calabrese c’è però un ostacolo grosso che è rappresentato dalla richiesta del patron Squinzi, che pretende 45 milioni di euro.

Il futuro di Felipe Anderson, Caprari e Politano

La Serie A di esterni offensivi di buon livello ne ha parecchi. Felipe Anderson, che recentemente ha litigato con Inzaghi e che è chiuso in campionato dall’eccellente Luis Alberto, potrebbe salutare la Lazio a fine stagione. Non è detto che il brasiliano resti in Serie A, ma di sicuro sarebbe un buon affare. Addio certo al Torino per Ljajic, che però potrebbe essere ceduto all’estero. Mentre il Napoli potrebbe finalmente chiudere l’affare Politano. E sullo sfondo ci sono anche Castro, obiettivo dell’Atalanta, Orsolini, che potrebbe diventare titolare al Bologna se andrà via Verdi, e Caprari, una delle tante rivelazioni della Sampdoria di Giampaolo.