Il 23 marzo all’Ethiad Stadium di Manchester contro l’Argentina ci sarà il debutto sulla panchina della Nazionale maggiore di Gigi Di Biagio. Dopo la disfatta dell’Italia di Ventura, dopo la “drammatica” non qualificazione ai prossimi Mondiali, dopo il commissariamento della Figc e tutto il caos che lo ha preceduto, gli azzurri tornano in campo con al timone quel Di Biagio che, da “uomo della Federazione” come lui stesso si definisce, ha accettato di traghettare la Nazionale verso giugno, quando poi si prenderà una decisione sul nuovo ct.

Nel corso di questi tre mesi da selezionatore ad interim, l’ex centrocampista di Roma e Inter, per le convocazioni potrà attingere da un bacino notevole di giocatori che ben conosce perché li ha già avuti in Nazionale Under 21 nei suoi quasi 5 anni da ct degli azzurrini. Andiamo a vedere adesso chi sono queste sue “vecchie” conoscenze (si fa per dire) sulle quali potrebbe adesso puntare anche per l’Italia dei “grandi”.

Portieri: dietro Donnarumma è Cragno il più “fidato”

Il portiere del futuro azzurro, al netto della querelle legata al ritiro o meno di Gigi Buffon, sarà con grande probabilità Gianluigi Donnarumma che con Di Biagio ct nelle giovanili azzurre ha disputato sette presenze (numero limitato dalla precocità dell’estremo difensore rossonero passato quasi immediatamente in Nazionale maggiore). A lui Di Biagio potrebbe affiancare il “fidato” Alessio Cragno, 23enne portiere del Cagliari, a cui il commissario tecnico in 12 occasioni ha affidato la porta della sua Under 21. Molto più di quanto fatto con Mattia Perin, Simone Scuffet o Alex Meret, tenuti comunque in grande considerazione dal neo selezionatore ad interim.

Difesa: Rugani, Romagnoli, Conti e Zappacosta gli uomini di Di Biagio

Per quanto riguarda la difesa invece i giovani passati dalle sue Nazionali giovanili cui Di Biagio si è affidato più spesso tra quelli che al momento possono aspirare alla Nazionale maggiore sono Daniele Rugani (19 volte), Alessio Romagnoli (15) e Mattia Caldara (12), per ciò che concerne i centrali. Andrea Conti (17), Davide Zappacosta (17), Cristiano Biraghi (14), Antonio Barreca (13) e Davide Calabria (11), sono invece i terzini più “fidati” dell’attuale ct azzurro. Gli altri difensori che comunque Di Biagio già ha avuto nella sua precedente esperienza nel “vivaio” azzurro e che oggi possono ambire ad una convocazione nell’Italia dei “grandi” sono: i laterali Cristiano Piccini, Mattia De Sciglio, Adam Masina e Leonardo Spinazzola, e i centrali Filippo Romagna, Gianluca Mancini e Armando Izzo.

Centrocampo: il ct ritrova Verratti e dovrà scegliere tra tante ‘vecchie’ conoscenze

A centrocampo, oltre a Jorginho su cui Di Biagio ha detto di voler puntare e, l’altro intoccabile, Marco Verratti (che ha già fatto parte in 4 occasioni dell’Under 21 dello stesso Di Biagio), sono tanti i giovani in lizza per figurare tra i convocati già da sabato quando verrà diramata la lista per le amichevoli di lusso con Argentina e Inghilterra. Tra questi ci sono tantissime “vecchie” conoscenze del ct: Marco Benassi (27 presenze in azzurro con Di Biagio), Federico Viviani (19), Rolando Mandragora (13), Daniele Baselli (11), Lorenzo Pellegrini (11), Stefano Sturaro (6), Roberto Gagliardini (6), Nicolò Barella (4) e Bryan Cristante (2).

Attacco: certezze Chiesa e Insigne, ma Di Biagio vuole recuperare i ‘suoi’ Berardi e Belotti

Per quanto riguarda gli esterni d’attacco, gli unici che al momento sembrano sicuri di una chiamata da parte di Di Biagio sembrano essere Lorenzo Insigne e Federico Chiesa, entrambi già passati dalle cure del ct azzurro in Under 21. A loro si potrebbero però aggiungere altri uomini che il selezionatore ad interim dell’Italia conosce bene. In lizza per una convocazione ci sono infatti: Domenico Berardi (23), Matteo Politano (8), Simone Verdi (5), e Nicola Sansone (1), oltre che Federico Bernardeschi (16) appena recupererà dall’infortunio che al momento lo rende indisponibile. Mentre per ciò che concerne il ruolo di centravanti, insieme allo scontato Ciro Immobile, potrebbero figurare nell’elenco azzurro almeno uno tra Andrea Belotti (26), Andrea Petagna (7) o Patrick Cutrone (5), tutti noti a Gigi Di Biagio per averli allenati da ct degli azzurrini.