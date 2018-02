Nel Milan che torna dalla Bulgaria con il passaggio del turno in tasca, spicca il volto divertito di Patrick Cutrone: l‘uomo copertina della squadra di Rino Gattuso. Dopo la rete contestata con la Lazio e la doppietta contro la Spal, il bomber rossonero si è ripetuto anche in Europa League firmando il suo quarto gol europeo in sei gare (senza contare i preliminari estivi) e procurando il rigore del momentaneo 2 a 0. Intervistato a fine gara, l'ex punta della Primavera ha però ammesso i problemi iniziali della squadra.

"La partita era molto difficile, per i tifosi e il campo – ha esordito ai microfoni di Sky – Abbiamo sofferto all’inizio ma siamo stati bravi a andare in vantaggio e nel secondo tempo a fare altri due gol. Sono contento di quello che sto facendo ma per i gol che faccio, per quello che ho fatto oggi, devo sempre ringraziare i miei compagni perché sono loro che mi mettono i palloni per segnare".

Il veleno e quella somiglianza con Pippo.

"Patrick ha il veleno dentro e somiglia a Inzaghi – dichiarò Gattuso nel post gara di Ferrara – Deve però migliorare e imparare a giocare maggiormente per la squadra". Detto, fatto. Il sosia di Pippo si è subito applicato sul terreno del Ludogorets: "Oggi ho perso un po' di palloni ma ne ho anche tenuti. Ci sto lavorando, sicuramente devo migliorare perché sono giovane e voglio migliorare per fare bene sempre di più – ha concluso Cutrone – Il paragone con Inzaghi? È ancora presto, veramente, però mi fa piacere".

Ora testa e gambe al campionato. Domenica arriva la Sampdoria e il Milan ha l'opportunità di salire ancora in classifica: "Da domani noi pensiamo a domenica, in cui ci sarà una partita molto importante perché la Sampdoria è sopra di noi. Sappiamo le qualità che hanno per cui la prepareremo al meglio. Giochiamo in casa, quindi daremo ancora di più".