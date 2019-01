Paul Pogba ha un cuore grande quanto le qualità calcistiche mostrate in campo con Juventus e Manchester. Il centrocampista dello United e campione del Mondo con la maglia della Francia in Russia 2018 si è distinto per un gesto che lo ha riavvicinato ad un amico specialissimo, un ragazzino dell'Under15 della Juventus, Bryan che è tornato a giocare.

Perché Bryan ha dovuto superare la prova più difficile, combattere e vincere il cancro, malattia che gli venne diagnosticata nel 2015, periodo in cui Pogba vestiva ancora i colori bianconeri e nel quale divenne amico del giovane ragazzino sfortunato. Tanto che a suo tempo, il ‘Polpo' dedicò proprio al piccolo Bryan una rete.

Adesso Bryan è tornato in campo, indossando di nuovo la maglia della sua Juventus. E' accaduto durante il match contro il Bologna, una sfida degli Under 15, che ha visto vincere i bianconeri per 3-1 ma soprattutto gara in cui Bryan, giovanissimo calciatore juventino, ha indossato la sua numero 18 e finalmente ha giocato. Un vero e proprio evento perché il quindicenne ha dovuto sconfiggere il cancro, male diagnosticatogli nel 2015.

Bryan cresce calcisticamente nella Juventus e in maglia bianconera gioca sin da piccolissimo, nei Pulcini, poco dopo però scopre di avere un tumore e la sua carriera giovanissima si blocca improvvisamente. Inizia un periodo difficile, nel quale tutta la Juve gli sta vicino e l'esempio arriva in primis da Paul Pogba. Il Polpo gli ha dedicato anche un gol in un derby di Coppa Italia, con tanto di scritta sulla maglia. Adesso è ancora Pogba ad essere tra i primi a festeggiare il suo giovanissmo fan sui social, attraverso il proprio profilo ufficiale twitter: "Una benedizione! Spero di vederti presto, Bryan! Sono orgoglioso di te, sei stato una fonte di ispirazione".