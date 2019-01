Il portiere dell’Arsenal Petr Cech ha annunciato che a fine stagione lascerà il calcio giocato. A quasi trentasette anni il numero uno dei Gunners appenderà guanti e caschetto al chiodo. Poche ore dopo l’annuncio sono arrivati rapidissimi tanti messaggi da ex compagni di squadra, ex tecnici e da tanti avversari che hanno sempre apprezzato l’ex portiere del Chelsea, che detiene il record di ‘clean sheet’ nella storia della Premier. Il post più simpatico gliel’ha dedicato Carlo Cudicini, a cui Cech soffiò il posto al Chelsea nel 2004.

Carlo Cudicini è stato il portiere titolare del Chelsea fino al 2004, quando la sua vita, quella sportiva, cambia. Abramovich si compra il Chelsea, vuole vincere subito, prende Mourinho e gli compra una decina di giocatori. Tra questi c’è Cech, pagato 13 milioni di euro. Cech diventa il titolare e lo sarà fino all’arrivo di Courtois. Cudicini diviene il secondo di Cech e resta in carica per quattro anni e mezzo. Il loro rapporto è sempre stato ottimo e l’ennesima conferma è arrivata sui social.

Cudicini, figlio d’arte che esordì con il Milan e che fa parte dello staff tecnico del Chelsea (voluto da Conte e confermato da Sarri), ha postato una bella foto, in cui lo si vede assieme a Cech, i due stanno festeggiando uno dei tanti trionfi conquistati con i ‘Blues’. L’ex numero uno a Cech ha detto che avrebbe fatto meglio a ritirarsi tra qualche anno perché così avrebbe avuto più chance di giocare con le leggende dei ‘Blues’. Davvero un post molto simpatico:

Petr, avresti potuto aspettare qualche altro anno prima di ritirarti per permettermi di giocare qualche altra partita con le vecchie glorie del Chelsea. Non vedo l’ora di lottare per la maglia numero uno con te…di nuovo. Congratulazioni per la tua grandissima carriera e buona fortuna per tutto ciò che verrà dopo.