"Ehi… tu mi hai detto che era qui… ma dov'è, dov'è?". Il video postato sul canale Instagram da Paulo Dybala aggiunge pepe alla rivalità a distanza che c'è tra il Napoli e la Juventus. I bianconeri sono impegnati in trasferta a Firenze, laddove l'anno scorso i partenopei dissero di aver perso lo scudetto in albergo dopo la vittoria della ‘vecchia signora' contro l'Inter (3-2) nell'anticipo. In campo la squadra di Sarri pagò dazio alla tensione e al nervosismo: Koulibaly venne espulso dopo una decina di minuti, la Viola dilagò (3-0) e le ambizioni di rimonta scudetto dei partenopei restarono in secca sull'Arno.

Nelle ultime ore la clip pubblicata dall'argentino, che vede protagonista Cuadrado, ha fatto discutere per uno sfotto' di facile interpretazione. L'esterno colombiano si è lasciato riprendere mentre va in giro a cercare qualcosa nei corridoi dell'hotel scelto dalla Juventus come quartier generale. Si avvicina a una persona e chiede spiegazioni sulla ‘cosa che sta cercando' ma non sa dove trovarla. A fare da colonna sonora, il ghigno beffardo de la Joya, divertito dalla gag.

Quanto alla partita, quale squadra si vedrà in campo? Ci sarà sicuramente Federico Bernardeschi (ex di turno) anche se appare difficile pensare che Allegri lo schieri nella formazioni titolare. Fuori (ma in questo caso indisponibili) Khedira, Emre Can e infine Alex Sandro, con De Sciglio che prenderà il posto del brasiliano al Franchi. Tra i pali tornerà Szczesny mentre a centrocampo dovrebbe esserci spazio per Matuidi e Cuadrado con Pjanic che dovrebbe riposare lasciando il campo a Bentancur. In attacco il tandem dall'intesa perfetta Mandzukic-Ronaldo con Dybala alle spalle. In difesa ci sarà Bonucci titolare dal primo minuto con Benatia inizialmente in panchina.