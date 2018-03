Non sono finiti i guai giudiziari per Luka Modric: dopo aver dovuto patteggiare con il Fisco spagnolo, il centrocampista del Real Madrid è stato accusato in Croazia di aver fornito falsa testimonianza in un processo. A far pervenire l'accusa al numero 10 della Casa Blanca è la procura di Osijek, 280 chilometri a est di Zagabria, e sostiene che Modric ha mentito in tribunale contro l'ex allenatore della Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic, e altri tre funzionari.

I dirigenti del club croato sono stati condannati per appropriazione indebita di almeno 130 milioni di Kuna (circa 19 milioni di dollari) per i trasferimenti di giocatori e durante il processo, che si è tenuto lo scorso maggio 2017, Modric ha cambiato la sua dichiarazione originale sul suo trasferimento dalla Dinamo Zagabria al Tottenham nel 2008 sostenendo di non ricordare come fosse andata la questione del suo passato al club inglese.

Luka Modric ha respinto i sospetti di falsa testimonianza nei mesi scorsi e ha assicurato che la sua coscienza è pulita ma se questa accusa dovesse essere cofermata potrebbe andare incontro ad una sanzione da sei mesi a cinque anni di carcere.

Federazione croata: presunzione di innocenza fino a prova contraria.

La Federcalcio croata (HNS) ha voluto dare il suo sostegno al capitano della nazionale e ha fatto sapere che anche con Modric va "applicata sempre la presunzione di innocenza fino a prova contraria". Ecco un estratto del comunicato