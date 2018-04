La lotta salvezza è diventata ancora più bella. Le vittorie del Crotone e del Verona alzano la quota e rendono complicata anche la vita di Sassuolo e Chievo, battuto al 93’ dal Napoli, oltre che del Cagliari battuto di misura dalla squadra di Pecchia, che nonostante una serie di scivoloni e tanti problemi ambientali è tornata nuovamente in corsa per un posto al sole.

Vincono Crotone e Verona

Ha mostrato il carattere che voleva Zenga (che ha sfidato il vecchio amico e compagno di nazionale Donadoni) il Crotone, sembrato oggi una squadra completamente trasformata rispetto a quella vista nelle ultime settimane. I calabresi giocano meglio del Bologna, che non ha ambizioni di classifica e non ha il fiato sul collo che hanno le squadre che lottano per non retrocedere, e segnano al 24esimo. Assist filtrante di Stoian e tocco semplice di Simy, schierato al centro dell’attacco. Il Bologna ci prova, ma il Crotone si difende bene e mantiene l’1-0. Zenga aggancia la Spal.

Il Cagliari sprofonda, perde ancora e adesso sente tremare la terra sotto i piedi, calcisticamente parlando. Perché i sardi stanno sprofondando e hanno perso un’altra partita. Il Verona cambia ancora modulo gioca con un 4-4-2 senza una vera punta e trova l’1-0 su rigore. Pavoletti colpisce il pallone con un braccio in area, decisione giusta e confermata dal Var. Romulo non calcia benissimo, Cragno tocca, ma non riesce a respingere. Quel rigore decide l’incontro. Zuculini raddoppia nella ripresa ma l’arbitro annulla. Il Verona torna a lottare per la salvezza con buone speranze.

La lotta salvezza, la classifica è cortissima

Il Benevento, battuto dalla Juventus nel primo anticipo della 31a giornata, è spacciato e già tra un paio di settimane sarà matematicamente retrocesso. Il resto è tutto da decidere. Il Verona ha 25 punti, due in meno di Crotone e Spal. Non sono per niente tranquille a quota 29 il Chievo, il Cagliari e il Sassuolo.