Due brutte sconfitte rimediate con Benevento e Spal hanno rovinato il bel percorso di Walter Zenga e del Crotone, che resta quartultimo ma adesso ha un vantaggio minimo sulla stessa Spal e sul Verona. Cercherà punti in casa del Torino la squadra calabrese, che probabilmente manderà in campo addirittura il terzo portiere, Cordaz e Festa sono infortunati. Il titolare sarà il terzo portiere Viscovo, anche se ha avanzato la sua candidatura, scherzando Zenga. L’ex grandissimo portiere dell’Inter ha detto che in caso di bisogno sarebbe pronto a tornare tra i pali.

Cordaz indisponibile, Zenga è pronto

Il portiere del Crotone Alex Cordaz ha dei problemi muscolari e con ogni probabilità non riuscirà a recuperare. La squadra calabrese non disporrà nemmeno del suo vice Festa, che lo scorso anno ha avuto modo di esordire in Serie A. Il sostituto naturale è il diciottenne Aniello Viscovo, che giocherà per la prima volta con la maglia del Crotone. In conferenza stampa però Walter Zenga, con la sua consueta simpatia, ha detto che in caso di assenza di Cordaz potrebbe tornare a giocare. E c’è da scommettere che di sicuro in tanti sarebbero felici di rivedere tra i pali in Serie A ‘L’uomo ragno’

Abbiamo 25 giocatori in rosa, lo ritengo un numero abbondante per il Crotone, che gioca una volta a settimana. Ci sono validi elementi per sostituire quelli che non saranno disponibili. Cordaz fuori? Non c’è problema gioco io. Scherzi a parte, c’è Viscovo: non c’è problema nel metterlo in campo. In ogni caso manderemo in campo una formazione di alto livello, che giocherà come sempre.

Contro il Torino, il Crotone cerca punti salvezza

Il Crotone ha perso due partite con due rivali dirette ed ha perso quasi tutto il margine che aveva conquistato. Zenga difende il reparto difensivo, che qualche sbavatura l’ha commessa in queste ultime due partite, e spera di conquistare punti in casa del Torino