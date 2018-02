Crotone-Atalanta a rischio rinvio per le condizioni meteo proibitive. E' il maltempo l'incognita che grava sulla disputa del secondo anticipo della 24sima giornata di Serie A e in programma per le ore 18: la pioggia prevista nelle prossime ore e il timore di precipitazioni torrenziali alla base della preoccupazione espressa dalla Protezione Civile della Calabria e dall'amministrazione crotonese. Al bollettino meteo con allerta arancione ha fatto seguito un comunicato del Comune nel quale si raccomanda "raccomanda prudenza e massima collaborazione. In particolare prestare attenzione ai sottopassi, scantinati e nei luoghi prossimi a fiumi, torrenti e canali".

Quante possibilità ci sono che la partita di campionato non si giochi? Al momento è azzardato avanzare ulteriori ipotesi che non siano quelle ufficiali e strettamente legate alla valutazione oggettiva della situazione meteorologica in città. Una situazione che viene costantemente monitorata con la Prefettura dovrebbe convocare una riunione per verificare se ci sono le condizioni essenziali e necessarie per la sicurezza pubblica perché i cancelli dello stadio possano essere aperti e il match avere luogo regolarmente. La decisione finale, ovviamente, toccherà al Prefetto Cosima Di Stami – come raccontato anche dal quotidiano Tuttosport – dopo opportuno consulto con la Protezione Civile locale.

Il maltempo sulla Serie A. Nel campionato in corso è già capitato in altre occasioni che per le avverse condizioni meteo alcuni incontri di Serie A siano stati rinviati. E' già successo due volte che società e istituzioni siano state costrette a decretare lo stop alla disputa degli incontri: non si giocò Sampdoria-Roma e nemmeno Lazio-Udinese, entrambe le partite vennero recuperate dopo molti mesi in uno spiraglio del mese di gennaio concesso dal calendario già ingolfato dagli impegni delle coppe (nazionale ed europee).