Due indizi fanno una prova. E per i giornali spagnoli è facile, facile ricamare sul futuro di Cristiano Ronaldo. Cosa farà CR7: lascerà la Juventus e dove andrà? A Madrid, tornerà al Real. Non c'è alcun dubbio per i media iberici. Due i motivi che spingono nella Liga ad azzardare il "clamoroso" dietrofront del campione portoghese che lasciò i blancos in aperta polemica con il presidente, Florentino Perez.

Il primo: la presenza del cinque volte Pallone d'Oro in tribuna al Bernabeu in occasione del Clasico che ha visto le merengues prevalere sul Barcellona e mettere il capello sul primato in classifica. Tutto qui? No, perché all'obiettivo di telecamere e fotografi non è sfuggita la partecipazione "emotiva" del calciatore all'andamento del match

Il secondo: le parole di Edu Aguirre, giornalista considerato molto vicino a Cristiano Ronaldo da anni che nel corso della trasmissione "el Chiringuito" ha ammesso: "So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l'affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato. Adesso è concentrato sulla Juventus ma chi può dire cosa accadrà in futuro?".

Il terzo: le dichiarazioni di Vinicius tra i protagonisti della vittoria che ha consegnato a Zidane il primato e ricacciato all'indietro le ambizioni dei catalani. L'attaccante brasiliano ha rivelato un importante retroscena ai microfoni di Complesports: "Cristiano è venuto nello spogliatoio nell'intervallo – ha ammesso il 'golden boy' dei blancos – e lo ha fatto per sostenere la squadra, darci la carica giusta". Si spiega anche così quell'esultanza che ha ricalcato il gesto tipico che CR7 inscena ogni volta che segna un gol… il salto, la piroetta e poi l'atterraggio a gambe divaricate con tanto di sibilo che fa eco sulle tribune. "È questo il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo".