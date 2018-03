Cristiano Ronaldo in Champions League ha segnato in tutte le otto partite giocate quest’anno. D’altronde quella manifestazione è il suo giardino di casa, ma nella Liga ha stentato incredibilmente e ha fatto un’enorme fatica a trovare il ritmo giusto, e forse pure le motivazioni. Lo scorso novembre quando tutti i campionati si sono fermati per lasciare posto alle nazionali CR7 aveva realizzato solo un gol nella Liga, Messi ne aveva già realizzati 12. Ai compagni Ronaldo disse che avrebbe vinto la classifica dei marcatori, sembrava impossibile. Ma nel 2018 la musica è cambiata, il Pallone d’Oro è tornato a segnare a raffica, Messi è sempre più vicino. Da gennaio a oggi CR7 ha segnato più gol in campionato di tante grandi squadre.

CR7 segna più di Arsenal e Milan

Cristiano Ronaldo si è sbloccato improvvisamente e ha iniziato a segnare gol a raffica. Con il poker servito al Girona, nell’ultimo match di campionato (finito 6 a 3), il portoghese è arrivato a 18 gol nella Liga nel 2018. CR7 in questi due mesi e mezzo di attività ha fatto meglio dell’Arsenal, del Milan, del Manchester United, del Borussia Dortmund e del Chelsea. Le squadre di Wenger, Gattuso e Mourinho hanno realizzato tutte e tre 17 gol da gennaio allo scorso weekend, il Borussia ne ha segnati 15. I Blues di Conte appena 12. Numeri impressionati di un giocatore che a pieno titolo è tra i più grandi della storia del calcio.

Ronaldo e il record di gol di Champions

E la collezione di record di CR7 non finisce, perché in Champions con i tre gol (tra andata e ritorno) segnati al Paris Saint Germain è salito a quota 117 gol. Un numero impressionate che diventa mostruoso se si pensa che nella classifica dei gol segnati in Champions solo 47 squadre (dal 1955 a oggi) hanno segnato più del portoghese, che quando realizzerà il prossimo gol scalerà altre quattro posizioni.