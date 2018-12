La Juventus ha chiuso un girone d’andata perfetto: 53 punti conquisati su 57 disponibili. Allegri e i suoi hanno vinto 17 partite e hanno pareggiato solo con Genoa e Atalanta. Nessuno era stato capace di arrivare al giro di boa con numeri così splendidi. La Juve è una corazzata, è la squadra più forte del campionato e può vincere anche la Champions League, insomma nessuna grande sorpresa. Ma se si guarda ai numeri delle ultime due stagioni si capisce che questo salto di qualità i bianconeri lo hanno fatto grazie a Cristiano Ronaldo.

I numeri della Juve del 2017 e del 2018

Lo scorso anno i bianconeri hanno dovuto sudare per vincere lo scudetto, perché hanno avuto un rivale vero, il Napoli di Sarri. La Juventus chiuse il girone d’andata con 47 punti, in quello di ritorno ne ottenne 48. Nella stagione 2016-2017 i bianconeri misero ben presto al tappeto tutti gli avversari grazie a un girone d’andata superlativo con 48 punti (sette in meno per la Roma, nove per il Milan e dieci per il Napoli).

Il peso di Cristiano Ronaldo sui risultati della Juventus

CR7 è arrivato in bianconero soprattutto per dare la caccia alla Champions League, che il portoghese ha vinto cinque volte, ma anche lo scudetto è un obiettivo di Ronaldo che ha fatto effettuare un salto di qualità enorme alla Juventus. Perché in fondo non sono molte le novità rispetto allo scorso campionato, c’è Szczesny al posto di Buffon, in difesa Cancelo, assente nelle ultime partite, e naturalmente CR7. A digiuno nelle prime tre giornate, il cinque volte Pallone d’Oro dopo la doppietta con il Sassuolo non si è fermato più e al termine del girone d’andata arriva con uno score fantastico: 19 partite (sempre presente), 14 gol e 5 assist.

I numeri di CR7 con la Juve e il confronto con Higuain

Gli ultimi quattro gol sono valsi sette punti e se si guarda anche ai numeri del suo diretto predecessore si capisce ulteriormente quanto sia stato determinate Ronaldo. Higuain in tutto lo scorso campionato segnò 16 gol, CR7 è già a 14. Il Pipita nella sua prima stagione ne realizzò 24. Mentre Dybala dopo averne fatti 11 nel 16-17 lo scorso anno ne siglò 22.

La proiezione di CR7, verso il titolo di capocannoniere

14 reti nel girone d’andata per Cristiano Ronaldo che se dovesse ripetersi in quello di ritorno chiuderebbe il campionato con 28 gol. Lo scorso anno Immobile e Icardi vinsero il titolo di capocannoniere con 29 reti, lo stesso numero di gol bastò a Dzeko che per un soffio, due anni fa, precedette Mertens.

Messi batte Ronaldo nel 2018

Il 2018 si è chiuso con una doppietta per Cristiano Ronaldo che nell’anno solare ha segnato 49 gol. Nella prima parte della stagione ha giocato con il Real Madrid, con cui ha segnato 28 reti, 6 con la nazionale del Portogallo e 15 con la Juventus, uno in Champions. Leo Messi però ha fatto meglio, perché in tutto il 2018 ne ha realizzati 51 di gol tra il Barcellona e la nazionale argentina.