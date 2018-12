Cristiano Ronaldo oltre a essere un grandissimo calciatore e anche un ragazzo con la testa sulle spalle e che pensa anche al post calcio e che ha investito parecchio nel ‘mattone’. CR7 ha una catena di alberghi di lusso e una serie di case sparse in Europa, una di queste l’ha messa in vendita: precisamente quella di Manchester e nonostante sia extra lusso ha deciso di metterla sul mercato a un prezzo più basso rispetto al proprio vero valore.

In vendita la casa di Manchester di Cristiano Ronaldo

L’attaccante portoghese ha messo in vendita la sua ‘vecchia’ casa di Manchester, la notizia l’ha data il Mirror. La casa è bella, grande e lussuosa: ha cinque camere da letto, una piscina, un cinema, una palestra e una vasca idromassaggio. Il cinque volte Pallone d’Oro con i Red Devils ha giocato per sei stagioni, dal 2003 al 2009, a metà della sua esperienza inglese, cioè nel 2006, acquistò quell’abitazione e la pagò di 3,85 milioni di sterline. Il prezzo degli immobili non è sceso, anzi, ma nonostante ciò il giocatore ha messo in vendita la casa per 3,25 milioni di sterline. Dunque Ronaldo pur di venderla è disposto a realizzare una minusvalenza.

in foto: La villa di Manchester di Ronaldo.

Dove vive Cristiano Ronaldo a Torino

Il numero 7 della Juventus quando è arrivato in Italia ha scelto una abitazione estremamente lussuosa immersa nel verde, solo i suoi vicini di casa possono vedere casa sua. Il panorama che vede Ronaldo è splendido perché da un lato affaccia sulle colline torinesi e dall’altro sul Po; quindi vede anche un pezzo del centro cittadino, alle spalle del Gran Madre, uno dei simboli della città. CR7 a Torino vive con la compagnia Georgina e i quattro figli in queste due ville che di fatto sono unite tra loro. Ronaldo in casa ha una palestra, una piscina coperta, un solarium e un numero enorme di stanze da letto, pronte a ospitare amici e familiari.