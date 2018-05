Cristiano Ronaldo: “Ho 23 anni di età biologica. Mi ritirerò a 41”

Il fuoriclasse portoghese ha annunciato di voler giocare fino a 41 anni perché il suo corpo è in una condizione incredibile: a pochi giorni dall’appuntamento con il Liverpool, CR7 si sta preparando al meglio per provare a agguantare il suo possibile quinto trionfo personale in Champions League. Sul possibile arrivo di Neymar: “Tutti i migliori sono già qui”.