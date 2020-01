Per Cristiano Ronaldo la classe è tutto. In campo e fuori. Il cinque volte Pallone d'Oro lo ha già ampiamente dimostrato in tutti questi anni e l'ultima iniziativa che ha ‘sposato' non è che la conferma di quanto il portoghese della Juventus sia molto attento anche ai più piccoli dettagli della sua immagine. Il giorno della partita contro il Cagliari, la curiosità e l'attenzione di molti tifosi è infatti caduta sull'iPod Shuffle attaccato alla cravatta. Nessuno, o per le meno in pochi, si è invece soffermato sul paio di occhiali del campione bianconero.

A rivelare la scelta di indossare quella particolare montatura, è arrivata nelle ultime ore una nota di Italia Independent: il gruppo fondato e guidato da Lapo Elkann. La società ha infatti rivelato di aver firmato con Cristiano Ronaldo, un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni, per la creazione di una nuova linea di occhiali da sole che prenderà il nome di "CR7 Eyewear". E il modello indossato dall'ex Real Madrid in quel pre partita è proprio uno della sua nuova collezione.

La cura dell'immagine e la scelta dell'accessorio

Per un ‘brand mondiale' come Cristiano Ronaldo, la scelta degli accessori da indossare è dunque di vitale importanza. Il nativo di Madeira si è infatti rivelato un campione anche fuori dal terreno di gioco, grazie un look spesso impreziosito non solo da abiti firmati ma anche da gioielli e orologi da svariati milioni di euro. Per non parlare delle lussuose fuoriserie del suo immenso garage, che appena può accende, mette in moto e fotografa solo per il gusto di pubblicarle sul suo profilo Instagram da due milioni di follower.

"Cristiano Ronaldo è innanzitutto un uomo eccezionale – ha spiegato lo juventino Lapo Elkaan – e il fatto di poter lavorare insieme a lui è un qualcosa che mi riempie il cuore di orgoglio e felicità". La nuova linea di occhiali firmata CR7 verrà presentata in occasione di Mido 2020: il più grande evento internazionale dedicato al settore a Milano.