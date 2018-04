Cristiano Ronaldo è da qualche anno in assoluto il miglior giocatore del mondo, il dualismo con Leo Messi c’è sempre, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il portoghese anche quest’anno va a caccia della Champions League e sogna in grande pensando ai Mondiali. La sua vita privata va a gonfie vele, nel 2017 ha avuto altri tre figli ed ha una solida relazione con la modella Georgina Rodriguez, che gli ha dato una bambina lo scorso novembre. Ma secondo il ‘Sun’ il giocatore sarebbe ancora innamorato della sua storica fidanzata Irina Shayk, che a sua volta ha una relazione importante, e un anno fa ha avuto in figlio.

Ronaldo, la storia con Georgina e i quattro figli

Sembra avere una vita perfetta CR7. Vincente in campo, uomo generoso fuori, sono notevolissimi le sue opere di beneficenza, un fenomeno sui social e vanta anche un grande successo con le donne. Negli ultimi anni si è parlato di tantissime storie d’amore per il portoghese, che però da oltre un anno e mezzo ha una relazione stabile con Georgina Rodriguez, modella ed ex ballerina, che lo scorso novembre gli ha dato Alana Martina. La Rodriguez sta crescendo anche gli altri tre bimbi che l’attaccante ha avuto da una madre surrogato (Cristiano Jr. nato nel 2010, e i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017).

Ma CR7 pensa ancora a Irina Shayk

Insomma un quadretto perfetto, ma la realtà sarebbe un’altra. Perché, secondo quanto ha riferito al ‘Sun’ un amico dell’attaccante portoghese, il trentatreenne calciatore sarebbe ancora innamoratissimo di Irina Shayk, meravigliosa modella con cui è stato legato per cinque anni. I due si sono lasciati nel 2015. Lei da un po’ è la compagna di Bradley Cooper, bravissimo attore americano di origine italiana, da cui ha avuto anche una figlia lo scorso anno. Queste le parole dell’amico di CR7 al tabloid: