Non sono solo le sue condizioni fisiche a tenere banco negli ultimi giorni. Cristiano Ronaldo, uscito malconcio dal Clasico ma pronto a disputare comunque la finale di Champions League che potrebbe consegnargli il 5° trofeo della sua carriera (il 3° consecutivo), è pronto a sbarcare in televisione in una veste insolita. CR7, vera e propria icona anche del web diventerà produttore televisivo per conto di Facebook in occasione di una nuova serie che andrà in onda negli Stati Uniti e che pur essendo incentrata sul calcio, offrirà diversi spunti di riflessione.

La serie televisiva prodotta da Cristiano Ronaldo

Dunque la stella del calcio finanzierà e parteciperà in maniera corposa alla produzione di una serie televisiva che avrà come committente il popolare social network Facebook. Si tratta di un progetto incentrato sulle vicende di una squadra di calcio femminile delle scuole superiori di New York. Il pallone sarà solo il punto di partenza di un prodotto che affronterà molti argomenti delicati e attuali come le minoranze etniche, il razzismo, concentrandosi anche sui problemi degli adolescenti e della loro crescita sia nelle famiglie che nel contesto sociale degli Stati Uniti. Una serie dunque destinata ad offrire numerosi spunti di riflessione che ha convinto Cristiano Ronaldo.

Perché Ronaldo ha scelto di produrre una serie tv

Il fenomeno del Real Madrid si è espresso così in occasione della presentazione della serie televisiva dimostrando tutto il suo entusiasmo: "Mi piace guardare della buona televisione nel tempo libero. La storia della mia vita ha molte somiglianze con gli alti e bassi che la squadra di calcio femminile si troverà ad affrontare nella serie. Sebbene abbia il calcio come sfondo, va molto più in profondità. Tratta di valori, sfide, amicizia, tempi difficili, duro lavoro, solidarietà, tensioni e armonia. In una parola: riguarda la vita". Al fianco di Cristiano Ronaldo, come produttori della serie con mansioni però decisamente più tecniche ci sono anche i coniugi Liz Garcia e Josh Harto, come riportato da Corriere.it. La Garcia è famosa per essere stata tra gli autori di Dawson's Creek, serie passata alla storia, ma anche di Cold Case, mentre il marito Harto ha partecipato a numerose pellicole nelle vesti di attore, anche in occasione di lavori tv per adolescenti.

Dove sarà trasmessa la serie televisiva prodotta da Ronaldo

A spingere per la realizzazione di questa serie televisiva è stato il gigante dei social network ovvero Facebook. In particolare il prodotto sarà realizzato per Facebook Watch, ovvero la particolare sezione che si occupa dal 2017 di offrire contenuti televisivi on demand in esclusiva solo per gli Stati Uniti. Una sorta di Netflix del colosso di Zuckerberg, che offre appunto prodotti sia realizzati da Facebook che da altri partner, come accaduto in questo caso. In futuro potrebbe sbarcare anche in Italia. E un partner come Ronaldo, seguitissimo sui social, non può che essere una mossa azzeccata.