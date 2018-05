E' durato 45 minuti e lo spazio di un gol, il Clasico di Cristiano Ronaldo che è stato sostituito da Zidane nell'intervallo tra l'apprensione generale. Il problema? Una caviglia. Quella destra che il portoghese ha piegato malamente proprio quando ha concluso in porta la palla del momentaneo 1-1 contro il Barcellona.

Cr7 ha seguito il match da bordo campo ma le sue condizioni preoccupano il mondo madridista soprattutto in vista del match più importante della stagione, la finale di Champions League a Kiev contro il Liverpool. Le condizioni della caviglia non sembrano gravi, la sostituzione è apparsa più per evitare ulteriori problemi che per reali guai fisici.

Il colpo di Piquè. Il colpo subito da Piquè è stato fortuito e probabilmente nemmeno tanto grave perché Cristiano Ronaldo è rimasto comunque in campo altri 30 minuti prima di rimanere seduto in panchina. Nell'intervallo, probabilmente un veloce consulto con tecnico e staff medico: parola d'ordine, meglio non rischiare. In ballo c'è una partita da non poter fallire, a Kiec, che vale una stagione intera.

Nuovi esami. Nella giornata di lunedì si saprà probabilmente qualcosa in più per i primi esami strumentali. Per l'infortunio alla caviglia destra c'è apprensione. L’impressione è che non sia nulla di particolarmente serio ma, con la finale di Champions League del prossimo 26 maggio a Kiev e il Mondiale dietro l’angolo, è opportuno non sottovalutare la situazione e la sostituzione ‘preventiva' potrebbe aver aiutato.

2-2 finale. Alla fine il Real Madrid è riuscito ad impattare al Camp Nou con la capolista e neo campione di Spagna, Barcellona. 2-2 il risultato finale di un Clasico che aveva poco da dire in classifica ma che è stato giocato al cento per cento da entrambe le formazioni come fosse una finale.