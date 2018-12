Vigilia di Natale all'insegna della solidarietà per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus che si è allenato regolarmente con i compagni in vista del prossimo impegno contro l'Atalanta, si è recato dopo la seduta presso l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Qui in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez ha voluto far visita e regalare dunque sorrisi ed emozioni ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica.

Cristiano Ronaldo in visita ai bambini ricoverati nel reparto Oncoematologia pediatrica del Regina Margherita di Torino

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo si rende protagonista di iniziative benefiche. La stella della Juventus ha approfittato della seconda parte di giornata, libera dopo la seduta d'allenamento pre-Atalanta per uno splendido gesto in linea con lo spirito natalizio. Il portoghese, accompagnato dall'inseparabile fidanzata Georgina Rodriguez, ha regalato sorrisi ed emozioni ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Una vigilia di Natale ricca di gioia dunque per i piccoli, che sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla presenza di CR7

Vigilia indimenticabile per i piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita, con CR7

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, sono stati accompagnati nell'occasione dal direttore sanitario dottor Giovanni La Valle e dal Direttore del reparto professoressa Franca Fagioli e hanno trascorso del tempo con i bambini, sotto gli sguardi increduli di genitori e parenti. Una giornata indimenticabile dunque per i piccoli malati che hanno riservato tantissime domande al campione della Juventus. Quest'ultimo ha deciso per l'occasione di non pubblicizzare la sua visita nei suoi profili social, ma la sua visita a sorpresa inevitabilmente ha fatto il giro del web e dei social.