Favorevole al Var, stop al ‘chiacchiericcio' sugli arbitri. E' il doppio messaggio che Cristiano Ronaldo ha lanciato dopo la partita contro la Sampdoria. Una gara caratterizzata dagli interventi della moviola in campo e dalla on-field-review alla quale il direttore di gara Valeri ha fatto ricorso per valutare gli episodi chiave del match. I due calci di rigore (assegnati uno per parte) e la rete di Saponara annullata in pieno recupero per la posizione di fuorigioco dell'ex viola. A Giampaolo – allenatore dei liguri – proprio non è andata giù la sconfitta (2-1) definendo un "regalo" il penalty concesso ai bianconeri mentre il club s'è scusato ufficialmente con un tweet dopo un messaggio piccato per l'esito della sfida.

Quanto all'aspetto puramente sportivo, a lasciare il segno è (ancora una volta) CR7, salito con la doppietta a quota 14 reti, in vetta alla classifica marcatori. Nel primo tempo ha beffato Audero (non perfetto nell'intervento) con un tiro a giro, nel secondo ha trasformato il calcio di rigore del definitivo 2-1.

Sono favorevole all'utilizzo del Var – ha ammesso Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky Sport – così ci sono meno errori. Bisogna lasciar tranquilli gli arbitri perché certe situazioni non sono facili nemmeno per loro da valutare.

Record di punti nel girone d'andata: "Confermiamoci". Il trend di rendimento della Juventus è pazzesco: ha chiuso la prima porzione di campionato sia con il titolo d'inverno conquistato in anticipo sia con il record di punti. Sono 53 quelli ottenuti in 19 partite a fronte dei 57 disponibili. A mancare all'appello sono i pareggi contro il Genoa e l'Atalanta, le uniche squadre capaci di arginare la marcia dei bianconeri.