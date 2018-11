Cristiano Ronaldo domenica scorsa ha segnato a San Siro, un gol ‘storico’ perché lo juventino ha fatto gol nello stadio milanese per la prima volta nella sua carriera. L’ottavo gol in campionato del portoghese è stato importante, anche se non decisivo perché la Juventus era già in vantaggio. Ora c’è la sosta, CR7 si è tirato fuori ancora dalla nazionale, non ci sarà a San Siro contro l’Italia sabato prossimo e così il cinque volte Pallone d’Oro è volato a Londra per rilassarsi e per seguire il Masters di tennis, e lì è stato ancora una volta ‘decisivo’.

La passione per il tennis di Cristiano Ronaldo è ben nota, spesso lo si è visto sugli spalti, quando giocava nel Real, seguire dal vivo il suo amico Rafa Nadal, che però a Londra non c’è per colpa dell’ennesimo infortunio. CR7 ha assistito dal vivo al match tra Nole Djokovic e John Isner. Il serbo, risorto negli ultimi mesi, ha vinto due Slam e chiuderà la stagione al numero uno, conosce bene Ronaldo, si sono incontrati in passato spesso, inoltre Djokovic ama molto il calcio, e tifa Milan. Nel corso dell’incontro, con Djokovic al servizio, ‘Long John’ Isner, un gigante di oltre due metri capace di servire a oltre duecentotrenta chilometri orari, risponde maluccio, la pallina finisce dritta dritta a bordo campo nel box dove ci sono Cristiano Ronaldo, la compagna del portoghese Georgina Rodriguez e il piccolo Cristianinho.

Ronaldo con un grande riflesso, che gli ha fatto anche segnare tanti gol in area di rigore, vede la pallina arrivare verso Georgina e prova a intervenire. Il portoghese non è un portiere e l’intervento non è proprio eccelso, la respinta c’è, ma la pallina comunque cade, seppur contrata e quindi con minore velocità, sulla compagna dell’attaccante della Juventus. Quell’immagine diventa rapidamente popolarissima sul web. CR7, Georgina e Cristianinho sorridono per quel curioso episodio.